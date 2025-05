Vitinho aponta desempenho abaixo do esperado, mas valoriza triunfo do Botafogo

O Botafogo conquistou importante resultado nesta terça-feira. Os alvinegros venceram o Carabobo-VEN, na Venezuela, e só dependem de si para avançar na Libertadores.

O lateral direito Vitinho admitiu que a equipe carioca não teve grande atuação, mas destacou a importância do resultado: "A gente sabe do potencial do nosso adversário. A vitória foi muito importante. Poderíamos ter feito um jogo melhor, mas o importante foi o resultado. Teremos dois jogos em casa para definir a classificação", disse.

Dedicação do início ao fim e gol para dar a vitória ao Mais Tradicional! Bem demais, Cuiabano! ???? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/mN2wj8ZimP ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 7, 2025

O Botafogo chegou a seis pontos, ainda na terceira posição do grupo A, mas atrás do Estudiantes-ARG apenas nos critérios de desempate. O líder é a Universidad de Chile-CHI, com sete.

Os cariocas voltam a campo na próxima quarta-feira, contra o Estudiantes, no Nilton Santos.