Vila Nova marca no acréscimo, vence o Athletic e assume a liderança da Série B

O Vila Nova assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer por 1 a 0 o Athletic, nesta terça-feira à noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), em jogo que fechou a sexta rodada. O gol da vitória foi marcado por Dodô, aos 47 minutos do segundo tempo.

Agora o Vila Nova tem os mesmos 13 pontos do rival Goiás, porém, leva vantagem no saldo de gols: 4 a 3. A zona de acesso é completada por remo e Cuiabá, com 12 pontos cada. Novato na Série B, o Athletic somou apenas três pontos, que o deixam na 18ª posição, atrás do Volta Redonda, que tem quatro e abre a zona de rebaixamento. Paysandu e Amazonas têm dois pontos cada e ficam para baixo na tabela.

Mesmo como visitante, o Vila Nova começou melhor, dominando as ações no meio-campo e ficando à vontade para tentar algo mais efetivo no ataque. E quase abriu o placar, aos 13 minutos, quando Gabriel Silva desceu em diagonal e, mesmo de longe, soltou a bomba. O goleiro Jefferson Luís estava adiantado, saltou e deu sorte porque a bola tocou no travessão e saiu.

Aos gritos do técnico Roger Silva, o Athletic foi melhorando aos poucos, mas só criou uma real chance para marcar aos 44 minutos. O lateral Rodrigo Gelado fez o cruzamento no alto e Neto Costa finalizou usando o peito e a bola tocou na trave. O time mineiro terminou o primeiro tempo com mais disposição.

No segundo tempo, os times diminuíram o ritmo. De um lado ou de outro, só mesmo na espera de um erro do adversário para tentar abrir o placar. A sorte ajudou o Vila Nova que armou um contra-ataque no acréscimo e marcou com Dodô, aos 47 minutos. A bola foi perdida por Diego Fumaça no meio-campo para Gustavo Pajé, que carregou e fez o passe para Dodô invadir a área e fazer o gol da vitória.

Pela sétima rodada, o Athletic vai pegar o Botafogo, na segunda-feira, em Ribeirão Preto (SP). O Vila Nova fará outro jogo como visitante, indo até Belém (PA) para enfrentar o Remo, no dia 14 (quarta-feira).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 0 X 1 VILA NOVA

ATHLETIC - Jefferson Luís; Wesley Gasolina, Sidimar, Gabriel Ferreira e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim e Matheus Guilherme (Welinton Torrão); Max (Caick), Neto Costa (Lincoln) e Ezequiel (David Braga). Técnico: Roger Silva.

VILA NOVA - Hallas; Elias, Tiago (Walisson Maia), Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira (Arilson), Igor Henrique e Diego Torres (Dodô); Vinícius Paiva (Miticov), Gabriel Poveda (Ruan Ribeiro) e Gabriel Silva (Gustavo Pajé). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Dodô, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Pelé - reserva - e David Braga (Athletic) Elias e Arilson (Vila Nova).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).