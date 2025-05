Veja cinco pontos que merecem atenção em semana livre do Santos

O Santos terá a semana livre para trabalhar após a derrota para o Grêmio. O elenco se reapresenta nesta terça-feira e só entra em campo na segunda, quando recebe o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Recém-contratado, Cleber Xavier quer aproveitar este período para aprimorar algumas questões no clube. A seguir, veja cinco pontos que precisam de atenção.

Sistema defensivo



O Peixe vem sofrendo muito na defesa. São 13 gols cedidos nos últimos nove compromissos. Na lateral direita, nenhuma das três opções conseguiu se firmar. JP Chermont, Leo Godoy e Aderlan viram Luisão ser improvisado no setor, mas o zagueiro também foi alvo de críticas.

No miolo de zaga, os quatro zagueiros estão vivendo um momento de instabilidade. Zé Ivaldo é quem está com a posição mais garantida no momento. Gil, que vinha sendo titular com frequência, falhou no empate de 1 a 1 com o CRB e viu Luan Peres ganhar posição. O camisa 14, contudo, foi mal no revés para o Grêmio. João Basso, por sua vez, está sem moral e não entra em campo desde o dia 12 de fevereiro.

O único que está se salvando na linha defensiva neste momento é Escobar. O lateral esquerdo é titular absoluto e faz diferença quando está em campo. Não à toa, o gol da derrota para o Grêmio saiu logo após o argentino ser substituído. A jogada começou justamente nas costas de Kevyson, que entrou no setor.

Gabriel Brazão também não é problema, pelo contrário. O goleiro é um dos principais nomes do elenco e vem evitando resultados piores.

Pontaria



No ataque, o Santos vem enfrentando dificuldades para marcar gols. São apenas nove bolas na rede nos últimos nove jogos. Neste período, o time somou 14 grandes chances criadas e 125 finalizações, sendo apenas 29 no alvo, segundo dados do Sofascore.

Cleber Xavier está ciente e incomodado com a falta de eficiência do Alvinegro Praiano.

Questão física



Outro ponto que está gerando dor de cabeça ao treinador é o físico dos atletas. O Peixe não está conseguindo manter o ritmo ao longo dos 90 minutos. É muito comum ver a equipe despencar de rendimento e abdicar da bola em alguns compromissos.

Muitos jogadores importantes estão sofrendo consequências dessa falta de preparo físico. Recentemente, houve uma explosão de casos de lesão muscular. Neymar, Guilherme, Soteldo, Barreal e Gabriel Bontempo foram desfalques por conta deste problema.

Escobar, aliás, correu risco de ficar de fora do embate com o Grêmio, no último domingo, por um incômodo. Ele foi medicado antes da bola rolar em Porto Alegre e jogou no sacrifício.

Questão mental



O Santos vive um momento muito conturbado e isso parece estar afetando o psicológico dos jogadores. É raro ver o time conseguir reagir após sofrer um golpe dos adversários. Isso ficou claro no empate com o CRB. Após tomar o empate, os alvinegros se perderam em campo e correram risco de levar a virada.

A pressão externa também está cada vez maior. Torcedores invadiram o CT Rei Pelé na última semana e protestaram após o duelo com o CRB. Alguns tentaram invadir o vestiário dos jogadores, mas sem sucesso.

Filosofia de jogo



Em meio a este cenário caótico, Cleber Xavier tenta aplicar a sua metodologia de jogo. O técnico ainda teve poucos treinos desde que foi contratado e vê essa semana como crucial para explicar sua filosofia ao elenco.

Vice-lanterna do Brasileirão, o Peixe entra em campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada.