Vasco vence Bahia nos pênaltis e conquista a Copa do Brasil sub-17 pela primeira vez

O Vasco da Gama é o novo campeão da Copa do Brasil sub-17. Em uma final emocionante realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o cruzmaltino empatou por 2 a 2 com o Bahia no tempo normal e venceu por 5 a 3 nos pênaltis, com direito a atuação heroica do goleiro Lucas Andrade e cobrança decisiva do zagueiro Breno Sales. Com a conquista, o Vasco ergue pela primeira vez o troféu da competição organizada pela CBF.

Disputada desde 2013, a Copa do Brasil sub-17 já teve como campeões clubes como São Paulo (2013 e 2020), Flamengo (2016 e 2021), Palmeiras (2017 e 2019), Corinthians (2014), Vitória (2015), Fluminense (2018), e Sport (2022). Em 2023, o atual campeão era o América-MG. Agora, em 2024, foi a vez do Gigante da Colina escrever seu nome na história do torneio.

O VASCO DA GAMA É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL SUB-17 ?? De forma invicta e inédita, nossos #MeninosDaColina garantem a conquista ao vencer o Bahia nos pênaltis por 5 a 3 (2 a 2 no tempo regulamentar). AQUI É VASCO! ?#BaseForte #VascoDaGama pic.twitter.com/pjWDkX5CS8 ? Vasco Base (@vascobase) May 6, 2025

Aos 39 minutos do primeiro tempo, após toque de mão dentro da área confirmado pelo VAR, Andrey converteu o pênalti e abriu o placar para o Vasco. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Kaique Ferreira, o time carioca voltou do intervalo ampliando com Cristofer, que marcou de cabeça no primeiro lance da etapa final.

O Bahia, no entanto, reagiu: Victor Guilherme diminuiu e, depois, Anthony empatou com um golaço. O camisa 8 tricolor acabou expulso por provocar a torcida na comemoração, deixando as equipes com dez jogadores. O empate levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o Vasco foi impecável. Lucas Rafael, Pedro Augusto, Emanuel, João Victor e Breno Sales converteram suas cobranças. O goleiro Lucas Andrade defendeu o chute de Victor Guilherme e garantiu a vitória por 5 a 3. O título coroa uma campanha invicta.