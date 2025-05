'Vale o investimento': Como Giay superou críticas e é titular no Palmeiras

Um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Vasco no Brasileirão, Giay já tem mudado a opinião de muitos torcedores. Na Live do Clube, Danilo Lavieri e Paulo Massini destacaram a mudança do atleta nos últimos jogos.

O fator físico do lateral argentino é o que mais chama a atenção dos comentaristas, que também destacaram a grande participação defensiva de Giay.

Lavieri: Giay chega antes do atacante

Impressiona a vitalidade do Giay. Ele corre e engata, a sexta, a sétima ou a oitava e você sabe que ele vai chegar antes que o atacante, dar o carrinho - e um carrinho certeiro. Ele está ind muito bem. Nesses seis jogos consecutivos, ele já justifica o investimento, que muita gente desconfiou. Muito bom esse início do Giay.

Tem a parte tática, a adaptação dele ao futebol brasileiro, um pouco de o time ter rodado, mudado, outras peças. Ele está muito bem.

Danilo Lavieri

Massini: Giay dá conta de tudo

É inacreditável. Ele é um boi, é muito forte, dá conta de tudo lá atrás, joga como terceiro zagueiro. Tem gente que reclama que ele não apia muito. Não apoia porque tem o Felipe Anderson por ali. Se jogasse no 4-4-2, talvez a gente pudesse entender como ele funciona do meio para a frente. Ele tem feito pouco isso

Paulo Massini

