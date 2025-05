UOL vai transmitir ao vivo o Paulistão feminino 2025; veja como assistir

O UOL transmitirá o Campeonato Paulista feminino 2025 a partir de hoje, data de início da competição.

O que aconteceu

A primeira partida será o clássico entre São Paulo e Santos, hoje, às 21h (de Brasília). O confronto estará disponível na home do UOL, no UOL Play, no Canal UOL e no YouTube do UOL Esporte.

O UOL vai transmitir uma partida por rodada, além de toda a fase final. No total, serão 20 jogos exibidos.

Paulistão tem novo formato

A competição agora tem oito equipes se enfrentando em 14 rodadas, em jogos de ida e volta. As quatro mais bem colocadas avançam às semifinais (ambém com ida e volta). A final está prevista para 14 de dezembro.

O Palmeiras é o atual campeão estadual e tem três títulos ao todo. Corinthians (quatro), Santos (quatro), Juventus (quatro), Ferroviária (três), São José (três), Botucatu (três), São Paulo (dois), Portuguesa (dois) e Rio Preto (dois) também já levantaram a taça do Estadual.

Como assistir ao Canal UOL e como acessar o UOL Play

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país.

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui

Veja os jogos da primeira rodada