'Uma máquina': Única joia garantida no elenco encanta Palmeiras e Abel

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia Allan foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras nesta temporada, fez apenas 17 jogos com Abel Ferreira, mas tanto o clube quanto o treinador já estão encantados com a joia de 21 anos.

"Uma máquina" versátil

Allan foi um dos destaques do Palmeiras na vitória contra o Vasco mesmo com apenas 30 minutos em campo. O jogador chamou a atenção pela imposição física, velocidade e a dinâmica que deu à equipe — o que rendeu elogios públicos de Abel Ferreira.

É difícil pra mim deixar Mauricio fora, Veiga fora, mas vocês veem quando o Allan entra, a dinâmica que este miúdo dá à equipa? É uma máquina! Abel Ferreira, em coletiva

A polivalência do jovem também chama a atenção. Alguns torcedores até ficam confusos com a posição de origem de Allan — que já jogou em quatro diferentes com Abel. Meia atacante de origem, Allan foi utilizado como segundo volante, além de meia pelo lado direito e esquerdo.

O Palmeiras "segurou" Allan para o atleta despontar no momento certo. O clube antecipou muitos jovens nos últimos anos (Danilo, Vanderlan, Wesley, Jhon Jhon e Fabinho são alguns exemplos), outros são fenômenos como Endrick e Estêvão aos 16, mas normalmente na base eles maturam a partir dos 20 — Allan completou 21 anos no dia 19 de abril e teve um tempo que outros jovens não tiveram no Alviverde.

Allan é a única cria que subiu para o profissional neste ano garantida 100% no elenco. O jovem já estourou o limite de idade da base, enquanto Benedetti (18), Luighi (19), Thalys (20) e Figueiredo (19, com lesão grave no joelho) podem servir de apoio para o time sub-20 quando necessário.

O jovem já teve seu momento de herói na temporada. Seu único gol pelo Alviverde foi contra o Mirassol e teve o peso da classificação para a fase final do Paulistão — uma eliminação ainda na fase de grupos poderia inflamar a torcida.

O Palmeiras se antecipou à "explosão" de Allan. Em dezembro do ano passado, o clube renovou com o garoto até o fim de 2027, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior — mais de R$ 640 milhões na cotação atual.

A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, quando visita o Cerro Porteño (PAR) pela Libertadores. O Alviverde é o único time com três vitórias em três jogos na competição.