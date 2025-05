UFC remarca duelo entre Ketlen Vieira e Macy Chiasson para o fim de maio

Depois de 'bater na trave' contra Kayla Harrison em um duelo que definiu a próxima desafiante ao título dos pesos-galos (61 kg), Ketlen Vieira já sabe os detalhes de seu retorno ao octógono mais famoso do mundo. A brasileira medirá forças com Macy Chiasson no UFC Vegas 107, programado para o dia 31 de maio, no 'Apex'. O confronto foi oficializado pelo Ultimate através de suas redes sociais na última semana (veja abaixo ou clique aqui).

A disputa, que coloca duas atletas do top 5 da categoria em rota de colisão, é fruto de um combate cancelado. Chiasson e Ketlen estavam originalmente escaladas para se enfrentarem em fevereiro deste ano, mas uma lesão da atleta americana fez com que a luta caísse. Com Macy devidamente recuperada, porém, a alta cúpula do UFC remarcou o confronto - desta vez para reforçar o card do dia 31 de maio.

Momentos distintos

Com a mesma idade, Ketlen e Chiasson vivem momentos distintos no Ultimate. Enquanto a atleta da 'Nova União' vem de dois tropeços nos últimos três combates - o último deles lhe custando o almejado 'title shot' - a americana chega embalada por três triunfos nas últimas quatro rodadas - retrospecto que a alçou para a quinta posição do ranking pela primeira vez. A judoca brasileira, porém, segue na terceira colocação da categoria até 61 kg. Desta forma, quem tiver o braço erguido no UFC Vegas 107 pode se aproximar consideravelmente de uma eventual disputa de cinturão - que hoje pertence a Julianna Peña.

