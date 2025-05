UFC 317! Viviane Araújo enfrenta Tracy Cortez na Semana Internacional da Luta

Um dos grandes mistérios que prendem a atenção dos fãs de MMA no momento gira em torno da luta principal do UFC 317. Mas enquanto os protagonistas do card da 'Semana Internacional da Luta' não são revelados, o evento, programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), ganha forma. A mais recente adição ao show foi o combate entre Viviane Araújo e Tracy Cortez, que fazem um duelo de tops 10 na categoria dos pesos-moscas (57 kg).

O confronto foi dado em primeira mão pelo jornalista Marcel Dorff e posteriormente confirmado pela brasileira em suas redes sociais (clique aqui). Vindo de vitória sobre Karine 'Killer', em novembro de 2024, 'Vivi' tenta manter o bom momento para defender sua oitava colocação no ranking. Já Cortez, que ocupa a décima posição na categoria, tenta se recuperar da primeira derrota sofrida dentro do UFC. Na última rodada, a americana foi superada pela compatriota Rose Namajunas.

Motivação extra

Além do bom momento esportivo, Viviane chega para o UFC 317 com uma motivação extra: o nascimento de sua primeira filha, Lua, em janeiro, fruto do relacionamento com sua parceira Catarina Lo Turco. Sendo assim, quando pisar no octógono em junho, a brasileira reforçará o clã das 'mamães cascas-grossas' do Ultimate, que já conta com nomes como Mackenzie Dern, Miesha Tate, Julianna Peña, dentre outras.

Mistério na luta principal

Tradicionalmente, o card da Semana Internacional da Luta reúne grandes confrontos, sobretudo os que envolvem disputas de títulos. Sendo assim, chega a ser compreensível o desconforto dos fãs com o mistério que gira em torno das atrações principais do evento, a menos de dois meses de sua realização. Como base de comparação, o card numerado do UFC 318, agendado para o dia 19 de julho, já conta com um 'main event' definido antes do UFC 317.

Para boa parte dos torcedores, um confronto que estaria à altura da alcunha de luta principal na Semana Internacional da Luta seria um entre Islam Makhachev e Ilia Topuria. O georgiano, inclusive, confirmou sua presença no card, mas sem revelar detalhes como adversário e se o duelo envolve ou não um cinturão. Agora resta saber se o russo, campeão peso-leve (70 kg) estará a bordo da ideia e aceitará colocar seu título em jogo novamente contra um atleta que veio dos pesos-penas (66 kg), como fez no passado com Alexander Volkanovski.

