Torcida do Botafogo picha muros do Nilton Santos em protesto a Textor e Paiva

Os muros do estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, amanheceram pichados nesta terça-feira com protestos da torcida do Botafogo. As críticas foram direcionadas a John Textor, dono do clube, e ao treinador Renato Paiva.

Frases como "fora, Paiva", "burro e medíocre" foram escritas em direção ao treinador, enquanto "burrice jamais vista", "abre o olho, John" e "o ano começa quando, tio Sam?" foram direcionadas a Textor. A torcida também disse que o time é fraco e pediu a contratação de novos jogadores.

? #DiaDeFogo ? ? Hoje

?? 19h

? Estádio Misael Delgado

? Conmebol Libertadores

? Carabobo X Botafogo

? ESPN e Disney +

??Pré-jogo, narração e pós-jogo na Botafogo TV pic.twitter.com/PfYEeRMFCf ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 6, 2025

Os protestos ocorrem em um dia decisivo para o Botafogo na Libertadores. Na noite desta terça, às 19h (de Brasília), o Glorioso visita o Carabobo, na Venezuela, em busca da segunda vitória na competição. O atual campeão ocupa a terceira posição do Grupo A, com três pontosa menos que o Estudiantes, segundo colocado da chave.

A equipe de Renato Paiva vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Bahia, por 1 a 0, no último sábado. Na liga nacional, a equipe ocupa a 12ª colocação, com oito pontos.