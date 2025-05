Time de James Rodríguez que estava no grupo do Fla é excluído do Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

O León — clube mexicano de James Rodríguez — foi excluído pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) do Grupo D do Super Mundial de Clubes da Fifa, que conta com Flamengo, Chelsea e Espérance, da Tunísia.

Qual foi o motivo?

O motivo da exclusão foi que o León pertence ao mesmo dono do Pachuca, outro clube mexicano que está no torneio, algo que viola o regulamento da Fifa que diz: "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar ou exercer influência sobre mais de um clube participante".

Uma audiência ocorreu ontem na Suíça para que o Léon apresentasse suas justificativas. Os mexicanos tentavam alegar que cumpriram todas os pré-requisitos de elegibilidade e que não pertencem à mesma entidade jurídica, algo que não conseguiu ser comprovado.

E como fica agora?

A Fifa decidiu que fará um playoff entre o América do México e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O enfrentamento foi definido em função do time mexicano ser o melhor ranqueado e os americanos terem sido os vice-campeões da Concacaf.

O Alajuelense, da Costa Rica, chegou a pleitear a vaga. A Fifa, porém, rejeitou sua candidatura.

O Super Mundial de Clubes será disputado entre os dias 15 de junho a 13 de julho. Os Estados Unidos sediarão o torneio inédito que conta com mais três clubes brasileiros além do Flamengo: Botafogo, Fluminense e Palmeiras.