Técnico do Universitario sofre acidente de trânsito e tem ferimentos leves

O técnico Jorge Fossati, do Universitario (PER), se envolveu em um acidente de trânsito na noite de ontem ao deixar o centro de treinamento do time peruano, no distrito de Lunín, na capital peruana. O Universitario disputa a Copa Libertadores.

O que aconteceu

O comandante — ex-seleção peruana — chocou seu carro contra outro veículo e sofreu ferimentos leves. A informação é do jornal local La República.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o treinador recebendo atendimento nas costas. O comandante de 72 anos, porém, deve comandar a equipe na quinta-feira, contra o Ind. del Valle, pela Libertadores.

iLO ÚLTIMO! Jorge Fossati sufrió un accidente automovilístico a la salida de Campo Mar 'U'. El entrenador de Universitario, al igual que quienes lo acompañaban, se encuentran fuera de peligro. Sufrieron algunas heridas, pero nada de gravedad. pic.twitter.com/4odHcdY2bo -- CREMA MI GRAN AMIGO 1924 (@cmgamigo1924) May 6, 2025

Segundo o La República, Fossati não estava sozinho no carro. Além dele, estariam o motorista e alguns funcionários do clube. Todos tiveram lesões leves, também segundo o tablóide.

Jorge Fossati sufrió un accidente automovilístico a la salida de Campo Mar U.

El entrenador de #Universitario, al igual que quienes lo acompañaban, se encuentran fuera de peligro. Sufrieron algunas heridas, pero nada de gravedad gracias a Dios. pic.twitter.com/0ZvS8jIo2x -- Axel Velazco (@AxelVelazco_07) May 6, 2025

Em nota, o Universitario informou que "o ocorrido ocasionou apenas danos materiais" e que todos os envolvidos "se encontram em bom estado de saúde". O clube se manifestou nas redes sociais.

📃 Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/eRRyTCRT0l -- Universitario (@Universitario) May 6, 2025

O Universitário é o lanterna do Grupo B, com três pontos, mas tem chance de classificação às oitavas. A chave é liderada pelo River Plate (cinco pontos), seguido por Ind. del Valle (quatro pontos) e Barcelona-EQU (quatro pontos).