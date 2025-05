Técnico do Barcelona critica árbitro após queda na Liga dos Campeões e prevê clássico com Real

Eliminado da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona deixou Milão com frustração não apenas pelo resultado, mas também pelas decisões da arbitragem. Após a derrota para a Inter por 4 a 3, o técnico Hans Flick criticou a atuação do polonês Szymon Marciniak e indicou que situações semelhantes já haviam ocorrido em confrontos anteriores no mesmo estádio.

"Não quero falar muito sobre o árbitro, mas acho que cada decisão de 50/50 que ele tomou foi a favor deles. Foi assim", afirmou. "Não sei o que há de errado com este estádio. Vim aqui três vezes e, por um motivo ou outro, as coisas não funcionaram bem para nós. Todos sabemos o que aconteceu com este árbitro da última vez que viemos aqui. Não é desculpa. Eles sofreram sete gols."

Apesar das críticas, o treinador fez questão de reconhecer o desempenho do adversário e demonstrou esportividade após a eliminação. "Talvez eu tenha falado demais sobre o árbitro, mas quero desejar boa sorte à Inter. Eles fizeram um grande trabalho. Desejo o melhor a eles na final."

A eliminação encerra a trajetória do Barcelona na competição continental, mas o treinador destacou a evolução da equipe e a superação das expectativas. "Ninguém acreditou na gente, disseram que era um ano de transição, e veja só. Ainda temos o Campeonato Espanhol", afirmou. "O fato é que este time tem o respeito de toda a Europa. Olhamos no espelho e estamos orgulhosos dos nossos esforços e da forma como jogamos."

O meia Pedri também se pronunciou após a partida e endossou as críticas ao árbitro. "Concordo com o Flick. Esse árbitro deu todas as divididas para eles", declarou. "A Uefa deveria olhar para isso. Algumas coisas não podem ser entendidas."

O técnico evitou prolongar a polêmica e já projetou a sequência da temporada. "Vamos analisar essa partida como sempre fazemos, e depois veremos o que precisamos corrigir. Mas isso é normal, faz parte do futebol e da vida", disse. "Temos um jogo duro no domingo. Vamos tentar vencer também. E três dias depois, já teremos outro desafio."

Líder do Campeonato Espanhol com 79 pontos, o Barcelona agora volta todas as atenções ao clássico com o Real Madrid, segundo colocado com 75. O duelo está marcado para este domingo, às 11h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Lluis Companys.