Técnico ameaçado e segurança reforçada: os bastidores de Cerro x Palmeiras

O Palmeiras visita o Cerro Porteño (PAR) amanhã (7), pela Copa Libertadores, em um jogo com clima quente nos bastidores. Na Live do Clube, Paulo Massini contou como os paraguaios se preparam para receber a partida.

O comentarista informou que há uma preocupação com a segurança e com o comportamento dos torcedores, já que a partida marca o reencontro dos times em solo paraguaio após o caso de racismo com o atacante Luighi, em jogo entre os times sub-20, pela Libertadores da categoria.

O Cerro perdeu para o Olimpia no sábado. Fez 1 a 0 e tomou o segundo gol aos 45 do segundo tempo. Isso deixou o treinador em situação complicada. O Diego Martínez está pendurado. A imprensa paraguaia e os torcedores também. Diminuiu muito a procura por ingressos no estádio. O Nueva Olla é um estádio reformado, para 45 mil pessoas, [...] o gramado parece bom.

Estão muito preocupados com o extracampo, a questão que aconteceu com Luighi. Ficou claro para mim que o que aconteceu no torneio sub-20 não foi nas dependências do Cerro, nem no CT nem no estádio. [...] Eles aumentaram a segurança e sendo muito cuidadosos e simpáticos com os brasileiros e torcedores do Palmeiras.

Paulo Massini

