Sem Everton Cebolinha, Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Central Córdoba

Nesta terça-feira, o Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Central Córdoba, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina.

Para o duelo, o técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, por conta de uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Ele já iniciou tratamento com o departamento médico do clube.

Além dele, Gonzalo Plata segue em tratamento por conta de um edema ósseo no joelho direito e não viajará com a delegação.

Por outro lado, o Flamengo vai contar com Guillermo Varela. O lateral direito sofreu um pisão no pé direito na partida contra o Cruzeiro, no último domingo. Após exame de imagem realizado na segunda-feira, não foi constatada fratura no local.

Assim, um provável Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

O time carioca ocupa a terceira posição do Grupo C, com quatro pontos, enquanto os argentinos lideram a chave, com sete.