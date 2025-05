Sem Edenilson, Grêmio encerra preparação para enfrentar o Atlético Grau

Nesta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio encerrou sua preparação visando o confronto contra o Atlético Grau, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru.

De início, os jogadores foram divididos em três grupos para acelerar a troca de passes em espaço reduzido. O revezamento era feito quando dois atletas ao centro interceptavam as assistências dos adversários distribuídos nas laterais do quadrante.

Em um segundo momento, o grupo realizou uma atividade tática comandada pelo técnico Mano Menezes. A movimentação definiu a equipe que entrará em campo no Peru.

Fim do aquecimento ?? Bora pro treino tático ??? pic.twitter.com/ptLGZenl9v ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 6, 2025

Para o duelo, o treinador não poderá contar com Edenilson, que sofreu uma lesão grau I-b do bíceps femoral da coxa direita na partida contra o Santos, no último domingo. O volante já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

O elenco viaja para a capital do Peru às 14h desta terça-feira.

Na competição, o Grêmio aparece na segunda colocação do Grupo D, com sete pontos. Já o Atlético Grau é o lanterna da chave, com uma unidade.