Com lei do ex, Santos supera o São Paulo pelo Paulistão Feminino

O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1 no Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista Feminino de 2025. Carol Baiana abriu o placar, e Ana Alice -- ex-jogadora do São Paulo -- marcou o gol da vitória. O time tricolor descontou com Serrana.



O São Paulo volta a campo no próximo dia 9, quando enfrenta o Fluminense pelo Paulista. Já o Santos tem um clássico pela frente contra o Corinthians, no dia 14.

A edição de 2025 do Paulistão Feminino reúne oito equipes. Na primeira fase, os times jogam entre si em turno e returno. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais, que, assim como a final, são disputadas em dois jogos.



O UOL exibirá uma partida por rodada e toda a fase final do Campeonato Paulista Feminino. Ao todo, serão transmitidos 20 jogos.

Como foi o jogo

O jogo começou com as equipes se estudando bastante e sem criar chances claras de gol. Os ataques esbarraram na falta de criatividade, nos passes errados e nas defesas bem postadas. O São Paulo teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para finalizar com perigo. Diante de um cenário de pouca inspiração, os técnicos Thiago Viana e Caio Couto passaram orientações às jogadoras à beira do campo. O Santos abriu o placar com Carol Baiana, que recebeu em profundidade, ganhou na disputa com a zagueira e finalizou com precisão. O São Paulo tentou reagir com cruzamentos e chutes de longa distância, mas não conseguiu levar real perigo ao gol adversário.



Na segunda etapa, o São Paulo começa ligado e conseguiu chegar ao gol com Serrana, que marcou após um chute forte dentro da área. O Santos, por sua vez, começou a se encontrar e criar bons lances após o gol. O segundo tempo foi truncado, mas Ana Alice apareceu bem dentro da área para marcar o gol da vitória do Santos.

Gols e destaques

Chute perigoso! Aos 24 minutos, Carol Gil aproveitou uma sobra dentro da área e finalizou, mesmo sem equilíbrio. A goleira Stéfane estava atenta e fez uma boa defesa.



Boa chance! Ravena se livra da marcação pelo lado direito e chuta para o gol, mas a bola desvia na defesa. No rebote, Majhu finaliza de primeira, mas a bola sobe demais, e a goleira santista apenas acompanha com o olhar.



1 a 0. Aos 31 minutos, Carol Baiana recebeu em profundidade, dividiu com Carlinha -- que caiu na disputa -- e ficou com a bola. Mesmo com reclamação de falta por parte das jogadoras do São Paulo, a arbitragem mandou seguir. Carol seguiu no lance e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Santos.



Em busca do segundo! O Santos teve uma boa oportunidade de levar perigo: Rafa Andrade levantou a bola na área, mas a zaga são-paulina estava bem posicionada e afastou o perigo.



São Paulo no ataque! Serena recebe a bola pela esquerda, é pressionada pela defesa adversária, mas consegue finalizar para o gol, mesmo caindo. A bola segue em direção à goleira santista, que faz uma grande defesa

1 a 1. O São Paulo inicia a segunda etapa com tudo. Ravena faz um ótimo passe para Serena, que chuta rasteiro e empata a partida.



Carlinha brilha duas vezes! A defesa do São Paulo vacila, Carlinha defende de cabeça, mas a jogada segue com uma jogadora do Santos, que finaliza, e Carlinha faz uma defesa com as pernas.



O São Paulo busca o segundo gol! Aos 30 minutos do segundo tempo, Maressa recebeu um bom passe na entrada da área e finalizou de esquerda, mas a bola saiu pela linha de fundo.



2 a 1. Ana Alice aparece bem dentro da área, recebe um bom passe e marca o gol da vitória de cabeça

Ficha técnica - São Paulo 1 x 2 Santos

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo.

Data e Hora: 6 de maio de 2025, às 21h00 (Horário de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista Feminino

Árbitra: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin Esteves

Cartões amarelos: Robinha (SAO),

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 31 '/1ºT - Carol Baiana (SAN), 5' /2°T - Serrana (SAO), Ana Alice (SAN).



São Paulo: Carlinha, Ravena, Anny, Jé Soares, Carol Gil, Maressa, Robinha (Ana Beatriz), Karla Alves, Majhu (Vitorinha), Serrana, Day (Milena). Técnico: Thiago Viana.



Santos: Stéfane, Bia Martins, Ana Baiana (Ana Luyza), Raíssa Guimarães (Suzane Pires), Evellyn Marques, Larissa Vasconcelos, Mayn Pinatti, Bia Arruda, Samara, Laryh, Cibeli Rianah.Técnico: Caio Couto