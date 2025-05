São Paulo vence Alianza, encaminha vaga e bate recordes na Libertadores

O São Paulo venceu o Alianza Lima (PER) por 2 a 0 na noite desta terça-feira, em Lima (PER), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Os dois gols foram marcados por André Silva, artilheiro do time na temporada com dez gols. Ele abriu o placar com assistência de Alves e fechou o marcador após passe de Luciano.

O São Paulo não começou a partida bem, mas passou a ter o domínio do jogo a partir do fim do primeiro tempo, quando abriu o placar. Depois disso, o Tricolor chegava ao ataque a todo momento e criou ao menos três boas chances para ampliar, mas só foi conseguir o segundo gol aos 43.

A noite foi de recordes tricolores na Libertadores. Zubeldía se tornou o técnico com maior sequência invicta da história do clube no torneio: 12 jogos. Também foi a primeira vez que o São Paulo venceu três partidas consecutivas de Libertadores fora de casa.

Com o resultado, o São Paulo encaminhou sua vaga para as oitavas de final da competição. O time chegou a dez pontos ganhos e pode carimbar vaga caso o Talleres (ARG) vença o Libertad (PAR) na quinta-feira.

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 17h30, para o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o time volta a jogar pela Libertadores, quando recebe o Libertad no Morumbis.

Lances Importantes

1x0. Na primeira chance do jogo, André Silva abriu o placar aos 35 minutos. Ruan deu um chutão para a frente buscando o centroavante, a zaga cortou mal, e a bola ficou em disputa aérea na entrada da área. Alves ganhou de cabeça já ajeitando para André Silva, que bateu cruzado dividindo com a marcação e jogou no cantinho do goleiro Viscarra.

Quase o segundo! Aos 37, André Silva recebeu na entrada da área e arriscou de fora. Viscarra deu rebote, e a bola ficou com Alisson, que ultrapassava a zaga em velocidade. O volante ficou com ela do lado esquerdo da pequena área e, com pouco ângulo, deu um toque de classe de cobertura em Viscarra, mas a bola bateu caprichosamente na trave. Alves fechava na segunda trave, mas tentou empurrar com o peito e errou a bola.

Anulado. Aos 40, Alves recebeu pelo centro, carregou em direção ao ataque em situação de dois contra dois e demorou um pouco a fazer o passe para Ferreirinha. O atacante tentou se manter na linha para não ficar impedido, recebeu, avançou e colocou no fundo das redes, mas o bandeira marcou impedimento. O VAR, após análise, confirmou a posição irregular.

Expulsão. Aos 24 da segunda etapa, Lucas roubou a bola do zagueiro e disparava em direção ao gol sozinho quando Garcés agarrou o camisa 7 para fazer a falta. Como era o último homem, o zagueiro recebeu vermelho direto.

Na trave! Na cobrança da falta que gerou a expulsão, Marcos Antônio jogou na área e achou Alan Franco na segunda trave. O argentino cabeceou bem, mas a bola bateu na trave esquerda do goleiro Viscarra.

2x0. O São Paulo só conseguiu decidir o jogo aos 43 da segunda etapa. Ferraresi achou bom passe para Lucas Ferreira nas costas da marcação. O jovem disparou, invadiu a área, acabou tropeçando na bola, mas consertou deixando de lado para Luciano. O camisa 10 foi generoso e, ao invés de finalizar, serviu André Silva ao seu lado. O centroavante bateu firme por entre as pernas de Viscarra.

Ficha Técnica

Alianza Lima 0 x 2 São Paulo

Copa Libertadores da América - Fase de grupos

Data: 06/05/2025 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Gols: André Silva (35'/1ºT e 43'/2ºT)

Amarelos: J. Castillo e Trauco; Alan Franco

Vermelho: Garcés

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla) e Alves (Lucas); Cédric (Lucas Ferreira), Ferreirinha (Luciano) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Alianza Lima: Viscarra; Huamán, Noriega, Garcés e Trauco; J. Castillo (Lagos), Lavandeira (Cari) e Gaibor; Eric Castillo, Quevedo (Delgado) e Guerrero (Barcos). Técnico: Néstor Gorosito