São Paulo vence Alianza Lima e garante 100% como visitante na Libertadores

O São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. André Silva foi o autor dos gols tricolores na partida.

Com o resultado, o São Paulo garantiu 100% de aproveitamento fora de casa na fase de grupos da Libertadores, já que também havia triunfado contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina, e Libertad, em Assunção, no Paraguai.

A vitória fez o São Paulo ir a dez pontos, liderando o seu grupo na competição, e o aproximou da classificação para as oitavas de final tendo mais dois jogos a serem disputados, ambos em casa. O Libertad é o vice-líder, com seis, e o Alianza Lima aparece na terceira colocação, com quatro tentos. Já o Talleres, lanterna, perdeu seus três jogos na Libertadores.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Já pela Libertadores o próximo compromisso do Tricolor acontece dia 14 de maio, às 21h30 (de Brasília), contra o Libertad, no Morumbis.

O jogo

O São Paulo demorou para levar perigo ao Alianza Lima. A primeira boa oportunidade do Tricolor aconteceu somente aos 25 minutos, quando Matheus Alves recebeu de Ferreirinha na entrada da área e decidiu testar o goleiro, soltando a bomba, mas mandando por cima do travessão.

Aos poucos o time comandado por Luis Zubeldía foi começando a encaixar e na reta final do primeiro tempo conseguiu abrir o placar. Aos 35, a defesa do Alianza Lima tentou afastar o perigo com um chutão, mas Matheus Alves subiu mais alto que a marcação para cabecear ajeitando para André Silva bater no cantinho e colocar o São Paulo em vantagem.

Dois minutos depois, quase o segundo gol do Tricolor. André Silva recebeu na entrada da área e bateu forte, no canto, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. No rebote, Alisson dominou dentro da área e levantou no segundo pau para Matheus Alves, que não conseguiu completar para o fundo das redes, vendo a bola carimbar a trave.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve tempo para ir às redes novamente. Aos 42 minutos, Ferreira recebeu de Matheus Alves, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, no cantinho, mas o árbitro marcou o impedimento milimétrico do atacante são-paulino, confirmado posteriormente pelo VAR.

Segundo tempo

Aos 15 minutos, Rafael caiu desacordado ao ficar com a bola, mas se chocar com Quevedo em uma disputa que também contava com Enzo Díaz por perto. O jogador recebeu atendimento médico e, segundos depois, conseguiu se levantar e, surpreendentemente, continuou em campo.

Enquanto Rafael recebia antedimento, Lucas Moura entrou na vaga de Matheus Alves. E foi justamente o camisa 7 que forçou a expulsão de Garcés ao fazer o desarme na saída de bola e ser derrubado pelo defensor para não sair na cara do gol, deixando o São Paulo com um homem a mais em campo aos 25 minutos do segundo tempo.

Logo na sequência, na cobrança de falta, Enzo Díaz levantou na medida para Alan Franco cabecear no segundo pau, carimbando a trave.

Antes do apito final, mais precisamente aos 43 minutos, o São Paulo ampliou novamente com André Silva para garantir os três preciosos pontos fora de casa. Luciano deu passe açucarado para André Silva, que bateu de primeira, por baixo das pernas do goleiro, assegurando a vitória e encaminhando a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

FICHA TÉCNICA



ALIANZA LIMA 0 X 2 SÃO PAULO

Local: estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru)



Data: 6 de maio de 2025, terça-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Andres Matonte (URU)



Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)

Gol: André Silva, aos 35 do 1ºT e aos 43 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Castillo, Trauco (Alianza Lima); Alan Franco, Ferraresi (São Paulo)



Cartão vermelho: Garcés (Alianza Lima)

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Noriega, Garcés e Trauco; Castillo (Lagos), Lavandeira (Cari) e Gaibor; Quevedo (Delgado), Eryc Castillo e Guerrero (Barcos).



Técnico: Néstor Gorosito.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi e Alan Franco; Cédric Soares (Lucas Ferreira), Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Alves (Lucas Moura) e Enzo Díaz; Ferreirinha (Luciano) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.