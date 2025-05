São Paulo vai a Lima para tentar manter série invicta na Libertadores e reencontrar vitória

O São Paulo visita o Alianza Lima, na capital peruana, nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Líder do Grupo D, o time tricolor busca manter a sequência de invencibilidade no torneio e se distanciar dos rivais que disputam a classificação.

A equipe de Luis Zubeldía vem de uma vitória diante do Libertad, também fora de casa. Foi o 12º jogo consecutivo do São Paulo sem perder na Libertadores. Desses, 11 foram sob comando do técnico argentino, que tem seis vitórias e cinco empates.

Se vencer, o clube chega a 10 pontos e se mantém na ponta. Com duas vitórias e um empate na primeira metade da fase de grupos, o São Paulo ainda não garante a vaga nas oitavas com um triunfo.

Os empates, aliás, têm sido rotina. O clube é o único ainda invicto no Campeonato Brasileiro, mas são seis empates em sete jogos. Retornando de lesão, Lucas Moura cobrou o grupo por resultados melhores, após mais uma igualdade, diante do Fortaleza.

"(A sequência) Incomoda. Claro que também estamos sem perder... Mas precisamos pontuar mais, temos de vencer. Teve jogos que atuamos bem, mas não conseguimos os três pontos. Não podemos perder, mas alguns jogos podíamos ter ganhado, hoje era um exemplo disso. Temos de melhorar em alguns aspectos", analisou.

Para a partida, Pablo Maia volta a aparecer entre os relacionados. O meia vinha em transição após cirurgia no tornozelo direito. Arboleda, que apresentou sobrecarga muscular na coxa esquerda, também retorna. O problema tem sido recorrente para o zagueiro nesta temporada.

Já Oscar sequer viajou com a delegação para Lima. O meia ainda cumpre trabalhos de recuperação após lesão na coxa esquerda.

Em relação ao time que empatou com o Fortaleza, outras novidades são Enzo Díaz e Marcos Antônio. A dupla cumpriu suspensão no Brasileirão, mas está disponível pela Libertadores.

Do outro lado, o Alianza Lima se inspira no empate que o time buscou em pleno MorumBis, após sair perdendo por 2 a 0. A equipe, contudo, vem de derrota para o Cienciano, pelo Campeonato Peruano.

Antes disso, os peruanos vinham de uma série de três vitórias, sobre Talleres (3 a 2), pela Libertadores) e Los Chankas e Deportivo Garcilas (ambas por 1 a 0) pela liga nacional.

Barcos e Guerrero, responsáveis por metade dos 26 gols do Alianza Lima na temporada, estão relacionados. A dupla, que não joga junto, tem histórico positivo contra o São Paulo quando atuava no Brasil.

Os autores dos gols no empate do primeiro encontro também estarão à disposição do técnico Néstor Gorosito. Kevin Quevedo é vice-artilheiro do time, com cinco gols, um a menos que Guerrero. Já Eryc Castillo vem em terceiro, com quatro.

O uruguaio Pablo Cepellini continua suspenso pela Conmebol. Em abril, o meia recebeu gancho de quatro meses por descumprir o artigo 15.1 do código disciplinar da entidade. O item versa sobre atos contra dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por motivos de cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X SÃO PAULO

ALIANZA LIMA - Billy Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Erick Noriega e Pablo Lavandeira; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero e Eryc Castillo. Técnico: Néstor Gorosito.

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Días; Marcos Antônio, Alisson e Luciano; Lucas Moura, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

HORÁRIO - 19 horas (de Brasília).

LOCAL - Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.