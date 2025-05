São Paulo reafirma força como visitante, bate Alianza Lima e fica perto de vaga na Libertadores

O São Paulo se mostrou, mais uma vez, confortável fora de casa na Libertadores e venceu o Alianza Lima por 2 a 0 nesta terça-feira, em jogo da quarta rodada do Grupo D. Dessa forma, encerrou seus compromissos como visitante na primeira fase do com 100% de aproveitamento, algo que nunca havia conseguido fazer em sua vitoriosa história no torneio continental.

Na liderança, com dez pontos, os são-paulinos têm agora dois compromissos no MorumBis, contra Libertad-PAR e Talleres-ARG, que se enfrentam na quinta-feira. A classificação às oitavas de final ainda não está garantida, mas pode vir caso a equipe paraguaia - vice-líder, com seis pontos - perca o duelo para o time argentino. O Alianza Lima é o terceiro, com quatro, e ainda tem chances de avançar.

Antes de voltar a se preocupar com a Libertadores, contudo, o time comandado por Luis Zubeldía tem pela frente um clássico com o Palmeiras, marcado para as 17h30 de domingo, 11, em Barueri.

O São Paulo viveu momentos ruins no início da partida. Com Matheus Alves apagado na função de criador no meio de campo, o time tricolor atacava na base de cruzamentos pouco efetivos em direção à área e dava espaço na defesa para o Cerro levar perigo, liderado pelo experiente Paolo Guerrero, que já cruzou o caminho são-paulino com as camisas de Corinthians, Inter e Flamengo.

Depois de algum tempo de pouca bola no pé e transições fracassadas, a equipe de Zubeldía contou com uma bola mal afastada pelo adversário para abrir o placar. Um chutão pra cima deu a oportunidade de Matheus Alves tocar de cabeça para dentro da área, onde André Silva estava bem posicionado para chutar de primeira e marcar.

O Alianza Lima caiu muito de rendimento após e deu espaços para o São Paulo construir mais jogadas perigosas, especialmente pela faixa central. Matheus Alves poderia ter ampliado, quando estava de frente para o gol vazio e recebeu cruzamento, mas tentou fazer de peito, quase em cima da linha, e sequer acertou a bola. Ferreirinha chegou a marcar, porém estava impedido.

O São Paulo começou bem o segundo tempo e viu a situação ficar ainda mais favorável perto dos 25 minutos, quando o Alianza Lima teve o zagueiro Garcés expulso por puxar Lucas Moura, que havia saído do banco há pouco tempo e avançava com o campo livre pela frente.

Com um a mais e seu astro em campo, o time tricolor ampliou o volume ofensivo, mas empilhava erros nas conclusões das jogadas. André Silva, aos 44 minutos, colocou fim à série de decisões equivocadas e marcou o segundo gol para definir a vitória, após receber passe de Luciano.

FICHA TÉCNICA

ALLIANZA LIMA 0 X 2 SÃO PAULO

ALLIANZ LIMA - Viscarra; Huamán, Garcés, Noriega e Trauco; Jesús Castillo (Lagos), Gaibor e Lavandeira (Cari); Quevedo (Delgado), Paolo Guerrero (Barcos) e Eryc Castillo. Técnico: Néstor Gorosito.

SÃO PAULO - Rafael; Ferrarei, Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Bobadilla), Alisson e Matheus Alves (Lucas Moura); Cédric Soares (Lucas Ferreira), André Silva e Ferreirinha (Luciano). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - André Silva, aos 36 minutos do primeiro tempo, e aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).

CARTÕES AMARELOS - Alan Franco, Ferraresi, Trauco e Jesús Castillo.

CARTÃO VERMELHO - Garcês.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).