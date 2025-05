São Paulo mira finalizar primeira fase da Libertadores 100% fora de casa

O São Paulo visita o Alianza Lima nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Líder da chave, o Tricolor pode alcançar um feito expressivo: vencer todos os seus jogos como visitante na primeira fase da competição.

A equipe comandada por Luis Zubeldía já bateu o Talleres, na Argentina, por 1 a 0, na estreia, e o Libertad, no Paraguai, por 2 a 0, no segundo compromisso fora de casa. Agora, contra o Alianza Lima, o São Paulo faz sua terceira última partida como visitante nesta fase do torneio e busca a terceira vitória em três jogos longe do Morumbi.

Com sete pontos, o Tricolor lidera o Grupo D, seguido pelo Talleres, que soma seis. O Alianza Lima aparece na terceira colocação, com quatro pontos, e ainda sonha com uma vaga nas oitavas de final. Uma vitória são-paulina no Peru deixaria a equipe paulista muito próxima da classificação.

Na rodada passada, o São Paulo superou o Libertad com autoridade fora de casa. O time de Zubeldía vive bom momento, está invicto tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro e tem se mostrado defensivamente seguro na Libertadores, sobretudo como visitante, com nenhum gol sofrido até o momento.

Para o duelo, o técnico argentino deve contar com o retorno do zagueiro Arboleda, que retorna após se recuperar de uma sobrecarga muscular. O meio-campista Pablo Maia, que havia sofrido lesão ligamentar no tornozelo direito, ainda é dúvida. Já o atacante Calleri, o lateral Igor Vinícius e os meio-campistas Oscar, Luiz Gustavo e Henrique permanecem fora.

No primeiro turno, no Morumbi, São Paulo e Alianza Lima empataram por 1 a 1. Agora, o Tricolor quer se impor fora de casa mais uma vez e selar uma campanha perfeita como visitante na fase de grupos da Libertadores de 2025.