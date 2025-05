Santos tem menos de 20% de aproveitamento nos últimos nove jogos

O Santos vive um momento complicado na temporada. Nos últimos nove jogos que disputou, o clube venceu apenas um. Com isso, o aproveitamento da equipe neste período é preocupante.

O rendimento é de apenas 18,5%. Além do único triunfo, são dois empates e seis derrotas. Neste período, foram nove gols marcados e 13 sofridos.

A vitória em questão foi contra o Atlético-MG, por 2 a 0, no dia 16 de abril, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano estava com o interino César Sampaio no comando. Este, aliás, foi o único compromisso que o time não foi vazado nesta sequência negativa.

Ao longo destas nove partidas, o Santos somou 14 grandes chances criadas e 22 cedidas, 125 finalizações, sendo apenas 29 no alvo, e 49,8% de posse de bola, segundo dados do Sofascore.

No momento, o Peixe amarga a 19ª colocação do Brasileirão, com apenas quatro pontos em sete rodadas.

O time de Cleber Xavier volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada da Série A.