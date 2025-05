Real Madrid prepara oferta por Alexander-Arnold antes do Mundial, diz jornal

Após o anúncio da saída de Alexander-Arnold, lateral direito do Liverpool, na última segunda-feira, o Real Madrid intensificou suas conversas pelo jogador. Alvo antigo da equipe merengue, o time de Florentino Pérez espera contar com o defensor para o Mundial de Clubes, que ocorre entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Alexander-Arnold é procurado desde 2023 pelo Real Madrid, que aguardava o final do seu contrato, em junho de 2025. Sem renovação do vínculo, a equipe espanhola poderia adquirir o jogador de graça. No entanto, é possível que o clube pague uma taxa ao Liverpool para contar com o jogador antes do término do seu acordo. A informação é do jornal inglês The Guardian.

Revelado pelo Liverpool em 2016, aos 18 anos, Alexander-Arnold despontou como um dos melhores laterais direitos do mundo. Em suas nove temporadas pelo clube inglês, o jogador atuou 352 vezes, marcou 23 gols e deu 92 assistências. Além disso, o atleta tem uma vasta galeria de títulos: dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Alexander-Arnold chega para ser titular do Real Madrid. Na atual temporada, o clube merengue teve problemas com lesões no setor defensivo e Ancelotti foi obrigado a improvisar atletas na lateral direita.

Além do jogador inglês, o Real Madrid também busca outros defensores. Os laterais esquerdos Theo Hernández, do Milan, e Álvaro Carreras, do Benfica, são especulados no clube merengue. Além deles, os zagueiros Dean Huijsen, do Bournemouth, e Mario Gila, da Lazio, também são alvos da equipe.