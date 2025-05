Raphinha revela que quase deixou o Barcelona por problemas com ex-técnico

Entre os principais nomes do Barcelona nesta temporada, Raphinha contou que esteve próximo de deixar o clube catação devido a problemas com o então técnico Xavi Hernández.

Senti que o treinador e a sua comissão técnica não confiavam em mim. Quando não havia mais ninguém para jogar, eles me deixavam jogar 90 minutos. Eu dava tudo de mim e fazia a diferença em alguns jogos, mas quando tinham a chance de colocar outro jogador no meu lugar, o treinador fazia isso sem hesitar. Raphinha, ao canal da Isabela Pagliari no YouTube

Às vezes, eu também sentia que estava fazendo tudo certo, mas ele me tirava depois de 60 minutos. Tentei consertar, conversei várias vezes com o Xavi, mas percebi que não fizeram diferença. Ele tinha a sua própria maneira de ver as coisas. [...] No verão passado, eu estava pensando em deixar o Barça e entrar para a Liga Saudita. Conversei com o Neymar sobre o país, as competições, mas minha esposa me fez mudar de ideia.

O que aconteceu

Raphinha trabalhou com Xavi entre 2022 e 2024. O ex-jogador já comandava o Barça quando o atacante brasileiro chegou, transferido do Leeds United (ING).

O brasileiro, inclusive, chegou a discutir com o auxiliar e irmão de Xavi após ser substituído em jogo contra o Valencia, em abril de 2024. Na época, o jornal espanhol As informou que Raphinha insultou Óscar Hernández e, como punição, não saiu do banco de reservas na partida seguinte.

Hansi Flick assumiu o comando do Barça nesta temporada, e Raphinha deslanchou. O brasileiro está entre os cotados à Bola de Ouro, prêmio entregue ao melhor jogador do mundo na temporada.

O Barcelona tenta uma tríplice coroa na temporada. O time já garantiu a Copa do Rei, entra em campo hoje pela semifinal da Liga dos Campeões e lidera o Campeonato Espanhol.