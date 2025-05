'Profetizei esse gol', diz autora da vitória do Santos sobre o São Paulo

Ana Alice, ex-jogadora do São Paulo, marcou o gol da vitória do Santos no clássico contra o Tricolor, nesta terça-feira, no Canindé. A zagueira garantiu o 2 a 1 na estreia do Campeonato Paulista Feminino de 2025 e, após a partida, afirmou que tinha 'profetizado' o gol.

O que ela disse?

Muito feliz, primeiro gol com essa camisa do Santos. É muito especial pra mim, eu profetizei que ia fazer esse gol hoje e Deus me honrou. Jogo difícil, a equipe do São Paulo é uma equipe muito forte. Jogando em casa, a gente sabia que seria um jogo muito difícil.

Ana Alice em entrevista à beira do campo para o UOL.



A jogadora também comentou sobre a proposta da equipe em campo e dedicou o gol.



A gente veio com uma proposta de jogo e a gente conseguiu. Eu dedico esse gol a Ingrid, ela sofreu uma lesão muito grave no último jogo. Esse gol e essa vitória é pra ela.





O Santos volta a campo no dia 14, em um clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

A edição de 2025 do Paulistão Feminino reúne oito equipes. Na primeira fase, os times jogam entre si em turno e returno. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais, que, assim como a final, são disputadas em dois jogos.

O UOL exibirá uma partida por rodada e toda a fase final do Campeonato Paulista Feminino. Ao todo, serão transmitidos 20 jogos.