'Para ser lembrado': Colunistas analisam Inter x Barça na Liga dos Campeões

A Inter de Milão é a primeira finalista da Liga dos Campeões, após vencer o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação no jogo de volta da semifinal. No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein exaltaram a vitória dos italianos.

As colunistas apontaram que o jogo, que teve duas viradas e gol nos acréscimos do segundo tempo, deve entrar para a história da competição europeia - e do futebol como um todo.

Alicia: História para ser lembrada daqui 20 anos

Quem assistiu a esta partida e continua não gostando de futebol, não tem salvação. Foi uma das maiores partidas de futebol que eu já assisti. [...] Mais que a partida de hoje foi um confronto impressionante, de 13 gols, entre duas equipes muito fortes. A Inter chegou à semifinal tendo levado cinco gols na competição inteira.

Levou seis do Barcelona - três em cada jogo - e conseguiu, quando tudo parecia perdido, [...] garantir a classificação antes dos pênaltis. [...] É uma dessas histórias do futebol que a gente vai lembrar daqui 20 anos.

Alicia Klein

Milly: Jogo que dá sentido à vida

Uma partida como essa, por 120 minutos, dá algum sentido à vida. Acho que dá para usar o adjetivo épico. [...] Tinha gente passando mal no estádio. O Frattesi, que fez o gol [do 4 a 3] também passou mal. Ele ficou tonto depois. Foi um nível de apoteose raramente visto. Um jogo de 7 a 6 no placar consolidado, uma maluquice.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.