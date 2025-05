Palmeiras líder, Bota em 20º: veja o desempenho dos times da Série A no ano

O Palmeiras é o clube que disputa a Série A do Brasileirão com o melhor aproveitamento de pontos na temporada até aqui — o Flamengo aparece na cola do time de Abel Ferreira, e o Bahia de Rogério Ceni fecha o top 3.

O que aconteceu

Somando os jogos disputados em todas as competições no ano até este momento, o Alviverde é o líder do ranking com aproveitamento de 71,60%. O Flamengo de Filipe Luís é o 2º na cola do Palmeiras, com índice de 70,37%, e o Bahia aparece em 3º, com 68,69%.

O Inter é um destaque positivo fora do top 3: o time de Roger Machado é o time que menos perdeu no ano, apenas duas derrotas em 23 jogos. O Palmeiras (com 4 derrotas em 27 jogos) e o Bahia (3 derrotas em 33 jogos) são outros destaques.

Um dos times mais regulares nos últimos anos, o Palmeiras fechou 2022 e 2023 no topo da lista. Com 74% e 64,84%, respectivamente.

Na ponta oposta, o Santos aparece em 18º e o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, está na lanterna. O Peixe só tem 39,39% de aproveitamento de pontos de jogos no ano até agora, e o Botafogo apenas 36%.

Bahia (33), Corinthians (31) e Vitória (32), são as equipes que mais disputaram partidas no ano até aqui. O Juventude (18) é quem menos jogou.

