Palmeiras encara última viagem de sequência fora de casa antes de dobradinha como mandante

O Palmeiras virou a chave após vitória sobre o Vasco, pelo Brasileirão, e passou a focar no Cerro Porteño, duelo que encerra a sequência de três jogos fora de casa. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

A viagem para o Paraguai será a última da sequência dos três jogos do Palmeiras como visitante em cerca de 15 dias. Depois do duelo contra o Cerro, o Verdão terá uma dobradinha como mandante, mas em estádios diferentes. O primeiro será contra o São Paulo, na Arena Barueri, no domingo, pela oitava rodada do Brasileirão, às 17h30.

Nessa ocasião, o estádio palmeirense receberá o show da banda System of a Down. Em seguida, o Verdão retorna, finalmente, ao Allianz Parque depois de 18 dias para enfrentar o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, a partir das 19 horas.

Apesar dos desgastes das viagens, os compromissos como visitante, para o Palmeiras, não tem sido grandes problemas. Nesta temporada, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira está invicta jogando fora de casa. São 15 jogos, com 12 vitórias e três empates. Além disso, são 30 gols marcados e 12 sofridos.

No último domingo, o Verdão venceu o Vasco por 1 a 0 e somou a sétima vitória consecutiva atuando em campo adversário, marca que não era atingida desde abril e junho de 2022. No total, o clube alviverde não perde há 18 jogos como visitante, sequência que começou em novembro do último ano.

O Palmeiras, então, busca se manter com o bom aproveitamento fora de casa antes de encarar mais um clássico no Brasileirão. E, para isso, conta com um retrospecto positivo diante dos paraguaios. A equipe alviverde venceu os últimos cinco duelos com o Cerro Porteño. Além disso, nunca perdeu do rival no Paraguai.

No atual cenário, uma vitória do Palmeiras sobre o Cerro também significaria a confirmação antecipada de vaga às oitavas de final da Libertadores. O Verdão é o líder do Grupo G, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Já o Cerro está em segundo lugar, com quatro.