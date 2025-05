Palmeiras é multado pela Conmebol por gesto racista de torcedor em jogo contra o Cerro Porteño no Allianz

O Palmeiras recebeu uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 286 mil) da Conmebol por conta de gesto racista de um torcedor em direção à torcedores do Cerro Porteño, em duelo da segunda rodada da Libertadores, que aconteceu no Allianz Parque, no dia 9 de abril. A partida acabou com a vitória alviverde por 1 a 0.

O clube vai acatar a decisão do órgão e cobrar ressarcimento do torcedor responsável na Justiça. O Palmeiras contou com ajuda do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque para localizá-lo e o excluiu do Avanti.

Na ocasião, o Palmeiras enviou uma notificação extrajudicial ao responsável, avisando sobre as penas sofridas por ele e com aviso de que seria acionado judicialmente para ressarcir o clube de eventuais prejuízos esportivo e financeiro em caso de punição imposta por consequência de sua conduta.

O Palmeiras também registrou um Boletim de Ocorrência junto ao DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para a apuração do caso e repudiou a situação.

"Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação", disse o Palmeiras, em nota, na oportunidade.

A multa é menor do que a prevista no Código Disciplinar da Conmebol, documento que prevê a aplicação de uma multa mínima de US$ 100 mil ao clube em caso de discriminação de torcedores por motivo de "cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem".

O vídeo que circulou nas redes sociais mostrava um torcedor no Gol Sul, virando para a torcida do Cerro Porteño, localizada na parte superior do Allianz Parque, e fazendo gestos racistas em direção aos paraguaios.

Palmeiras e Cerro Porteño voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, pela quarta rodada. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.