Palmeiras bate o Realidade Jovem e estreia com vitória no Paulistão feminino

O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista feminino com o pé direito. Na noite desta terça-feira, pela primeira rodada da competição, as Palestrinas venceram o Realidade Jovem, por 1 a 0, no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP). O único gol do jogo foi marcado por Stefanie.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Ferroviária, no dia 14 de maio, na Arena Barueri, a partir das 18 horas (de Brasília). Enquanto o Realidade Jovem duela com o Taubaté, no mesmo dia, às 16 horas, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

O jogo

As equipes protagonizaram um primeiro tempo bem morno, sem muito trabalho apara as goleiras. Aos 22, Dudinha bateu para fora depois de a zaga do Realidade Jovem afastar mal a bola de dentro da área. A melhor chance alviverde foi aos 32. Taína Maranhão cruzou na área, Stefanie finalizou para o gol e viu Thamyres defender.

Cerca de cinco minutos depois, Tainá Maranhão ficou com a sobra na área, mas mandou por cima do travessão. Já aos 43, o Realidade Jovem teve uma chance na bola parada, mas foi muito por cima da meta de Kate Tapia.

Já no segundo tempo, aos cinco, o time da casa perdeu chance de abrir o placar. A bola ficou viva na área, Mari finalizou, mas carimbou a defesa palmeirense. Aos 13, as Palestrinas assustaram as adversárias. Depois de cobrança de escanteio, Stefanie desviou de cabeça, acertou a trave e Thamyres ficou com a bola.

O Palmeiras abriu o placar aos 30 minutos da etapa final. Rhay Coutinho cruzou na área e Stefanie cabeceou para o fundo do gol, garantindo os três pontos.