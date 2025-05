Organizadas do Santos fazem reunião com Marcelo Teixeira; veja detalhes

Membros de duas torcidas organizadas do Santos, Sangue Jovem e Bonde do Braço Fino (BBF), se reuniram com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, na tarde desta terça-feira, na Universidade Santa Cecília - propriedade da família do mandatário.

A reunião foi divulgada pelo assessor especial da presidência do Santos, Junior Bozzella, que publicou uma foto da conversa nas redes sociais.

O diálogo entre as partes, que havia sido previamente agendado, tratou de temas do dia a dia do clube, como a necessidade de resultados, a busca por reforços na janela de transferências, a chegada da nova comissão técnica e mais. A construção da nova arena também foi debatida.

O clima é de tensão no Santos, e Marcelo Teixeira está sob pressão. O clube não vive boa fase dentro de campo e não vence há quatro jogos, amargando três derrotas e um empate. A última vitória do Peixe aconteceu no dia 16 de abril, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Junior Bozzella, assessor do Santos, publicou uma foto da reunião nas redes sociais. Imagem: Divulgação - Redes Sociais

(Foto: Reprodução/Instagram @jrbozzella)

No último dia 29 de abril, um dia após o revés para o Red Bull Bragantino, um grupo de integrantes da Torcida Jovem invadiu o CT Rei Pelé para cobrar os jogadores e a diretoria do clube na reapresentação santista.

Além disso, após o empate com o CRB no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a Vila Belmiro voltou a viver cenário de guerra. Torcedores protestaram após o apito final e entraram em conflito com a polícia. O Choque entrou em ação para contar os ânimos.

Na ocasião, membros da Torcida Jovem também entoaram cantos contra elenco e diretoria. Depois, alguns tentaram invadir o vestiário e a sala de imprensa, mas foram contidos por seguranças.

Em busca de aliviar a pressão, o Santos volta a campo nesta segunda-feira, quando encara o Ceará, às 20h (de Brasília), em casa, pela oitava rodada da Série A.