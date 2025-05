Onde vai passar Fortaleza x Colo-Colo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Fortaleza e Colo-Colo medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Após iniciar a Libertadores com derrota, o Fortaleza se recuperou nas duas partidas que fez fora de casa. O Leão do Pici precisa pontuar contra o Colo-Colo para se manter firme na disputa pela classificação.

A Conmebol decidiu que a partida realizada fora de casa contra os chilenos terminou com vitória do Fortaleza por 3 a 0. A partida foi interrompida após a torcida chilena invadir o campo já no segundo tempo de jogo.

O Colo-Colo tem dois pontos no Grupo E. A equipe empatou em 1 a 1 com o Racing fora de casa na rodada anterior.

Fortaleza x Colo-Colo -- Copa Libertadores 2025