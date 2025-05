Martínez sente a coxa esquerda e deixa jogo do Corinthians no primeiro tempo

O Corinthians pode ter ganhado um novo desfalque para a sequência da temporada. O volante José Martínez sentiu dores na coxa esquerda durante o jogo desta terça-feira, contra o América de Cali, pela Sul-Americana, e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

O venezuelano reclamou de um incômodo e levou sua mão à região posterior da coxa esquerda aos 34 minutos da etapa inicial. Em seguida, ele caiu no gramado e pediu a troca. O técnico Dorival Júnior decidiu mandar a campo o meio-campista Charles em seu lugar.

A tendência é que Martínez seja submetido a exames nos próximos dias para entender a gravidade do problema. Caso se confirme uma lesão, ele juntará a Gustavo Henrique e Rodrigo Garro entre os atletas entregues ao departamento médico do clube.

O volante, que chegou ao Corinthians no meio da última temporada, vinha atuando como titular desde a era Ramón Díaz. Neste ano, ele iniciou 16 das 23 partidas que disputou pela equipe, com um gol e uma assistência.

Além de Charles, o Timão conta com outras quatro opções para o setor em seu elenco. São eles: Raniele, Breno Bidon, Maycon e Ryan.

A equipe do Parque São Jorge ocupa o terceiro lugar do Grupo C da Sul-Americana, com quatro pontos, e precisa vencer para seguir na briga por classificação à próxima fase. Já o América de Cali é o segundo colocado da chave, com cinco.