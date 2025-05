Lutador do UFC preso foi encontrado pela polícia escondido em gaiola de cachorro

Na última semana, Sedriques Dumas foi preso na Flórida (EUA) sob diversas acusações, dentre elas a de roubo, agressão física e invasão de domicílio. E, enquanto o lutador do UFC permanece detido, os detalhes de sua prisão se tornaram de conhecimento público através do boletim de ocorrência disponibilizado pelo Departamento do Xerife do Condado de Escambia. O documento revelou, inclusive, que o peso-médio (84 kg) recorreu a uma estratégia curiosa para tentar evitar ir parar atrás das grades: se esconder em uma gaiola de cachorro.

O boletim de ocorrência foi obtido pelo site 'MMA Fighting', que destrinchou os detalhes da ação dos agentes da lei na prisão de Dumas. A polícia afirma ter sido chamada até uma residência na qual uma mulher, identificada como ex-namorada do lutador do UFC, alega que Sedriques entrou por uma porta destrancada e, em seguida, arrombou a porta dos fundos de sua casa "de forma agressiva".

A vítima, que teve sua identidade preservada, alegou que estava no telefone com seu atual namorado quando Dumas teria arrancado o celular de sua mão "à força". Após presenciar tal fato, a ex-namorada ameaçou colocar o lutador do UFC novamente na prisão. A partir deste momento, Sedriques teria confrontado fisicamente a mulher, que declarou que "foi jogada pelo quarto" em cima de um grande vaso de madeira.

Em seguida, Dumas arrancou o cordão que a vítima usava, entrou em seu carro e deixou o ambiente. Ainda em choque, sua ex-namorada pediu para que um de seus vizinhos chamasse a polícia. Quando chegaram ao local, os agentes relataram que a mulher estava "tremendo e chorando", e ainda tinha "hematomas e arranhões recentes nas pernas e no braço direito", devidamente registrados pelos policiais.

Posteriormente, os agentes se encaminharam até a residência onde o carro de Dumas foi estacionado. Em contato com sua atual namorada, os policiais foram autorizados a vasculhar o local. Segundo o boletim, o lutador do UFC teria sido localizado "escondido em uma caixa de transporte para cachorro em um galpão nos fundos da propriedade", onde foi detido.

A polícia afirma que, devido aos fatos e circunstâncias que cercam a situação, eles tinham "causas suficientes para prender Dumas" por várias acusações, incluindo invasão de domicílio/roubo, agressão (violência doméstica), posse de maconha acima de 20 gramas, posse de apetrechos para drogas e posse de arma de fogo de um criminoso condenado.

Preso pela 14ª vez desde 2014

Estar atrás das grades já não pode ser considerado algo fora do comum para Sedriques. Afinal de contas, essa detenção marca a 14ª vez que o lutador do UFC é preso desde 2014 - somente no Condado da Escambia. Nos registros policiais online, é possível ver inúmeras fotos antigas do americano detido, as chamadas 'mugshots', na última década. A última prisão de Dumas havia ocorrido em fevereiro de 2024, quando também foi acusado de agressão. Mas eventualmente as queixas foram retiradas.

Sedriques Dumas, de 29 anos, iniciou sua trajetória no MMA profissional em 2020 e estreou no UFC em 2023. Atualmente, o americano vem alternando resultados positivos e negativos no maior palco do mundo. Em sua carreira, o atleta disputou 13 lutas, triunfou em dez e perdeu em três oportunidades.

