Lucas comemora comportamento do São Paulo e revela novo susto com joelho

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Lucas comemorou o comportamento do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima na Copa Libertadores. Foi o segundo jogo do camisa 7 após se recuperar de lesão e ele revelou um novo susto com o joelho.

Sabemos o quanto é difícil vencer três jogos fora seguidos na Libertadores. Hoje foi mais uma batalha aqui, uma guerra. Nossa equipe se comportou muito bem, principalmente nos primeiros 20 minutos, que a equipe deles pressionou bastante. A gente conseguiu suportar isso. Depois, com o nosso jogo, a gente conseguiu achar o espaço. E poderíamos até ter feito um placar mais elástico. Feliz com os três pontos. Agora é fazer dois grandes jogos em casa para a gente confirmar esse primeiro lugar no grupo

Foi um susto. Foi o mesmo choque de quando eu machuquei lá contra o Palmeiras, mas dessa vez foi mais fraco, mas na hora dá um susto né, mas tô bem, consegui, feliz de poder jogar mais um pouco hoje, consegui recuperar um pouco mais do ritmo e assim a gente vai ajudando o São Paulo.

Lucas

O Tricolor venceu com dois gols de André Silva. No primeiro, Alves deu assistência de cabeça, enquanto no segundo o passe foi de Luciano.

Lucas entrou no segundo tempo e forçou a expulsão do zagueiro Garcés. O camisa 7 roubou a bola e partia em direção ao gol quando foi agarrado pelo defensor, que era o último homem.

Com a vitória, o São Paulo encaminhou vaga nas oitavas de final do torneio. O Tricolor soma dez pontos em quatro rodadas da competição.