Luan Peres volta volta a jogar após dois meses, mas não resolve problemas do Santos

Depois de dois meses amargando a reserva, Luan Peres voltou a jogar pelo Santos. O zagueiro foi titular na derrota de 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Até então, a última aparição do defensor havia sido no dia 2 de março, quando do Peixe superou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Nos oito compromissos seguintes, Luan Peres ficou apenas no banco de reservas em sete. No clássico contra o São Paulo, no Morumbis, ele nem sequer foi relacionado.

Em meio aos problemas defensivos, o técnico Cleber Xavier decidiu apostar no zagueiro de 30 anos para a partida contra o Grêmio. Ele entrou no lugar de Gil, que falhou no empate de 1 a 1 com o CRB, pela Copa do Brasil.

Luan Peres, contudo, não conseguiu estancar o sangramento santista. O camisa 14 correu o risco de ser expulso ainda aos quatro minutos do primeiro tempo e falhou no lance do gol gremista. Ao tentar cortar um cruzamento rasteiro, ele furou. Na sequência, a bola acabou sobrando limpa para Cristian Oliveira estufar as redes.

Agora, Cleber Xavier terá uma semana para decidir quem fará dupla com Zé Ivaldo na defesa do Santos. O time entra em campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada do Brasileirão.

Luan Peres soma 12 partidas no ano, sendo oito entre os titulares.