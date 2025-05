Jogo feio? Comentaristas rebatem críticas a desempenho do Palmeiras

Líder do Brasileirão, o Palmeiras é dono também do melhor aproveitamento no ano entre os times que disputam a Série A do Brasileirão. Na Live do Clube, Paulo Massini e Léo Suzuki avaliaram como este fato é ignorado em alguns debates sobre o desempenho do clube.

O Palmeiras tem um aproveitamento de 71,6% em 2025, seguido por Flamengo, com 70,37%, e Bahia, com 68,69% dos pontos conquistados.

Massini: Implicância com o Palmeiras

Parece que tem uma implicância, um olhar para o Palmeiras que não tem complacência. Não se analisa o jogo do Palmeiras sem buscar o aspecto da beleza. [...] É uma análise pobre, ridícula, tacanha, de jornalistas que não tem um olhar para o que é o futebol. O Palmeiras fez 10 jogos entre abril e maio: oito vitórias, um empate e uma derrota. E falam que o futebol é feio.

Paulo Massini

Léo Suzuki: Discussão inútil

Essa discussão de bonito e feio no futebol eu acho que está entre as três mais inúteis do país, pelo menos no futebol. É reduzir o jogo de um time, que tem 'n' fatores - e não só tática - à subjetividade de quem está analisando. 'Eu acho bonito, acho feio' - e daí? É muito mais complexo que isso. No fim das contas, quando a gente lha o aproveitamento do Palmeiras, independente de bonito ou feio, mostra o reflexo de um trabalho de anos.

Leonardo Suzuki

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.