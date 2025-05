'João Félix é o CR7 que não deu certo': Colunistas debatem interesse do Fla

A contratação de João Félix, hoje no Milan, é uma boa para o Flamengo? No UOL News Esporte, os colunistas Renato Maurício Prado, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debateram a questão.

RMP: João Félix é o Cristiano Ronaldo que não deu certo

A questão do João Félix é delírio, porque o salário do cara é astronômico. E outra coisa: o Benfica, que foi o clube de origem dele, já sinalizou que ele de volta. Então, com a concorrência do futebol europeu, acho que essa história do João Félix, no fundo, me parece cortina de fumaça.

Primeiro que ele flopou depois de sair do Benfica. E segundo que ele simplesmente ganha mais do que qualquer jogador do Flamengo com folga. Como é que o Flamengo vai trazer um jogador desse? Além de não ser barato, ele vai ter que comprar o João Félix. Acho uma maluquice.

O Flamengo é dado a esses sonhos meio exagerados, mas não acredito que o João Félix venha. Não tem esse papo de que hoje em dia a gente contrata quem quiser. Não é assim. Ele ganha R$ 10 milhões por mês. Se o Flamengo pagar R$ 10 milhões por mês para o João Félix, ainda que ele baixe um pouquinho, para oito, é uma loucura — o João Félix é delírio total.

O Jorginho, esse sim, vai fazer diferença para o Flamengo. O João Félix não tem a menor chance -- o João Félix é o Cristiano Ronaldo que não deu certo.

Renato Maurício Prado

Arnaldo: Jorginho vai agregar mais ao Flamengo que João Félix

A questão financeira não é empecilho para clube brasileiro — já foi um dia, não é mais. O Corinthians contratou o Memphis, o Palmeiras contratou o Vitor Roque em definitivo, o Jorginho tem salários astronômicos, só que ele fica livre no mercado. A questão financeira não é o principal empecilho do futebol brasileiro hoje para alguns clubes.

A gente fala do João Félix há tanto tempo, de ele ter flopado, mas ele tem só 25 anos. Dá a impressão que ele é um jogador veterano já, porque ele era uma espécie de garoto prodígio na seleção portuguesa, que aliás revela bons jogadores.

Em relação às necessidades do elenco do Flamengo, Jorginho é um jogador que preenche uma lacuna talvez maior que a do João Félix.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: João Félix é uma aposta arriscada e cara

A gente fica em dúvida nesses tipos de negócio sobre a questão financeira, obviamente. Tecnicamente falando, é um jogador que não mostra um grande valor há um tempinho, né? Seria uma aposta arriscada para um Flamengo que nos últimos tempos se mostrou indo por um caminho um pouco mais conservador no aspecto de caixa, de investimento.

Talvez o Bap tenha feito o Flamengo respirar um pouquinho e consiga investir um pouco mais a partir desse meio do ano, dessa janela do segundo semestre, mas seria algo contrário à tendência que o próprio Bap mostrou nesses primeiros meses de gestão.

Danilo Lavieri

