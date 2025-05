Inter realiza último treino antes de viagem para encarar o Atlético Nacional

Na manhã desta terça-feira, o elenco colorado esteve no CT Parque Gigante pela última vez antes da viagem à Medellín, onde enfrentará o Atlético Nacional-COL pela Libertadores.

O treinador Roger Machado levou o grupo ao gramado para realizar ajustes para o duelo pelo torneio continental. Foram feitos trabalhos técnicos e táticos sob o comando de Roger.

Trabalhos técnicos e táticos ? Último treino antes de viajar à Colômbia. ???? pic.twitter.com/EyVPepFv3T ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 6, 2025

A delegação do Internacional já embarcou rumo à Colômbia e, nesta quarta-feira, deve encerrar a preparação para o duelo.

O meia Alan Patrick, que deixou o campo na derrota para o Corinthians no intervalo por incômodo muscular, viajou junto ao restante do grupo. Diego Rosa, que se recuperou de uma lesão na coxa, e Lucca, que vinha com dores na coxa direita, também viajaram para Medellín.

O duelo contra o Atlético Nacional será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O palco do confronto, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liberadores, será o Estádio Atanasio Girardot.