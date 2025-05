Inter vence Barça em jogo dramático com 7 gols e vai à final da Champions

A Inter de Milão venceu o Barcelona na prorrogação nesta terça-feira por 4 a 3, em jogaço válido pela segunda partida da semifinal da Champions League, e se tornou o primeiro finalista desta edição do torneio. Frattesi fez o gol da classificação no tempo extra.

Os gols da Inter foram marcados por Lautaro Martínez, Çalhanoglu, Acerbi e Frattesi. Eric García, Dani Olmo e Raphinha fizeram para o Barcelona.

Tanto a ida quanto a volta terminaram 3 a 3 no tempo normal. Com 6 a 6 no agregado, a decisão foi para a prorrogação, onde Frattesi foi o herói dos italianos.

A partida foi marcada por duas viradas: primeiro pelo Barcelona, que conquistou vantagem no placar com tento de Raphinha no final do segundo tempo. Depois, a Inter empatou ainda no tempo normal e virou na prorrogação.

A Inter espera na decisão o vencedor da outra semifinal, entre PSG e Arsenal. O primeiro embate entre as equipes terminou com vitória francesa na Inglaterra por 1 a 0, com gol marcado por Dembélé. Eles voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, na França, às 16h (de Brasília).

A grande final da Champions será dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Como foi o jogo

O Barcelona começou organizado no confronto, mas sofreu com os gols marcados por Lautaro e Çalhanoglu. O elenco espanhol pouco criou em busca de empatar o confronto, ainda quando perdia por 1 a 0, e não soube desenvolver o bom futebol apresentado nas últimas fases contra a Inter na primeira etapa. Apesar da vitória parcial italiana, foi o Barça que manteve maior posse de bola nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, a Inter se posicionou para assegurar o placar, sofreu a virada por 3 a 2 e conseguiu empatar com zagueiro "centroavante". Em confronto agitado, a segunda metade do duelo contou com um Barcelona muito ativo ofensivamente. O elenco comandado por Hans Flick teve Gerard Martín muito importante nos gols marcados, além de Yamal destruidor pela ponta direita dos espanhóis, principalmente após a saída de Dimarco. Raphinha conquistou a virada pelo Barça, mas viu Acerbi aparecer como atacante e acertar o ângulo de Szczesny para levar a partida à prorrogação.

Na prorrogação, a Inter encontrou gol com Frattesi no primeiro tempo e saiu na frente pela vaga na final. O camisa 16 apareceu na grande área para colocar os italianos na frente após bela jogada de Thuram.

Nos 15 finais, a Inter conseguiu segurar o resultado. O Barcelona pouco desenvolveu contra os italianos, ainda que Yamal tenha ficado perto de igualar a partida, mas Sommer fez um milagre.

Gols e destaques

Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Inter de Milão contra o Barcelona, na semifinal da Champions League Imagem: Marco BERTORELLO / AFP

A Inter abriu o placar na primeira boa oportunidade! Após pressão dos donos da casa, o Barcelona perdeu a bola, e, com apenas um toque, Dimarco encontrou Dumfries na grande área. O lateral encontrou o Lautaro chegando pela esquerda, livre para finalizar e colocar a Inter na frente, aos 21 minutos.

Pênalti marcado em cima de Lautaro. Cubarsi tentou desarmar o atacante da Inter de Milão e acabou o derrubando dentro da grande área. O árbitro do confronto conferiu o lance no VAR e assinalou penalidade para os italianos.

Çalhanoglu converteu! O meio-campista, que havia marcado os últimos cinco pênaltis batidos, finalizou forte no canto direito de Szczesny, que caiu para o outro lado.

Mais um da Inter, mas impedido. Çalhanoglu cruzou na área para Acerbi finalizar de peixinho e ampliar o placar, mas o bandeirinha logo assinalou posição irregular do defensor.

Eric García diminuiu! Gerard Martín recebeu passe de Pedri pela direita e cruzou na grande área para o lateral do Barça chegar finalizando no ângulo de Sommer, sem chance para o suíço, aos 8 minutos da segunda etapa.

Defesa espetacular de Sommer! O goleiro da Inter evitou o gol do empate do Barcelona após contra-ataque letal dos espanhóis. Novamente, Gerard Martín deixou Eric García cara a cara, mas o paredão da equipe italiana conseguiu defender se esticando.

Dani Olmo empatou o confronto! Gerard Martín, calibrado, conseguiu belo cruzamento na cabeça do companheiro, que finalizou se jogando na bola e igualou o duelo, aos 15 minutos.

Sommer salvou a virada! Após lindo chute do jovem Lamine Yamal de fora da área, o goleiro da Inter se esticou e evitou o tento que colocaria o Barcelona na frente do placar.

Raphinha, do Barcelona, vibra após marcar contra a Inter de Milão em jogo da Champions League Imagem: Marco BERTORELLO / AFP

Raphinha virou no finalzinho do jogo! O brasileiro, apagado durante o confronto, encontrou o gol para os espanhóis aos 42 minutos. Pedri tocou para o ponta na esquerda, que finalizou e viu Sommer fazer grande defesa. No rebote, bateu no contrapé do paredão da Inter e conseguiu o tento do Barcelona.

Yamal quase ampliou pelo Barcelona. O ponta espanhol conseguiu bela finalização pelo Barça, mas acertou a trave e ficou perto de aumentar a vantagem pelos visitantes.

Acerbi empatou como um centroavante! O zagueiro recebeu quase dentro da pequena área passe rasteiro de Thuram e finalizou no ângulo, para igualar o duelo e levar a partida para a prorrogação, aos 48 minutos.

Frattesi virou para a Inter na prorrogação! Após linda jogada de Thuram pela ponta-direita, o francês tocou para Taremi, que apenas ajeitou para Frattesi finalizar de esquerda e colocar a Inter na frente novamente, aos 9 minutos do primeiro tempo do tempo extra.

Lewandowski perdeu gol embaixo da trave. Após cruzamento improvável de Yamal, o centroavante conseguiu superar a marcação da Inter, mas cabeceou por cima do gol de Sommer quase embaixo do travessão.

Sommer evitou outro gol de Yamal! O atacante do Barcelona, incansável, finalizou com efeito pela ponta-direita, mas o paredão da Inter voou e salvou novamente os italianos de sofrer outro empate na partida.

Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão, durante jogo contra o Barcelona pela Champions League Imagem: REUTERS/Alessandro Garofalo

Ficha técnica

Inter de Milão 4 x 3 Barcelona

Competição: Jogo de volta da semifinal da Champions League

Local: San Siro - Milão, Itália

Data e hora: 06 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (HOL)

VAR: Dennis Higler (HOL)

Gols: Lautaro Martínez, aos 21'/1ºT, Çalhanoglu, aos 45/1ºT, Eric García, aos 8'/2ºT, Dani Olmo, aos 15'/2ºT, Raphinha, aos 42'/2ºT, Acerbi, aos 48'/2ºT, Frattesi, aos 9'/1ºT da prorrogação

Amarelos: Çalhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi, Carlos Augusto e Bastoni (Inter de Milão); Martínez, Hans Flick (técnico) e Pau Victor (Barcelona)

Inter de Milão: Sommer; Bisseck (Darmian), Acerbi e Bastoni; Dumfries (De Vrij), Barella, Çalhanoglu (Zielinski), Mkhitaryan (Frattesi) e Dimarco (Carlos Augusto); Thuram e Lautaro Martínez (Taremi). Técnico: Simone Inzaghi

Barcelona: Szczesny; Eric García (Héctor Fort), Martínez (Ronald Araújo), Cubarsi (Pau Victor) e Gerard Martín; De Jong, Pedri (Gavi) e Olmo (Fermín López); Raphinha, Lamine Yamal e Ferran Torres (Lewandowski). Técnico: Hans Flick