Injusto? Colunistas debatem vitória da Inter sobre o Barcelona na Champions

É possível dizer que a vitória da Inter de Milão por 4 a 3 sobre o Barcelona foi um resultado injusto? No Cartão Vermelho, Juca Kfouri e Rodrigo Mattos divergiram na resposta.

Apesar da discordância sobre a justiça no placar, ambos concordaram que a classificação dos italianos acabou sendo cruel especialmente com Lamine Yamal, que fez uma grande partida, mas parou em grandes defesas de Yann Sommer e na trave.

Juca Kfouri: Heroico e injusto

Foi sensacional, heroico e injusto. [...] De novo a Inter fez 2 a 0, o Barcelona empatou 2 a 2, o Raphinha fez 3 a 2, o jogo parecia liquidado. No último minuto, o Lamine Yamal acerta uma bola na trave, que seria o 4 a 2, e nos acréscimos, a Inter empatou em um contra-ataque: 3 a 3. [...] Depois, no primeiro tempo da prorrogação, 4 a 3 para a Inter.

Juca Kfouri

Mattos: Cruel com o Barcelona

Não acho que foi injusto. Futebol não tem a ver com justiça necessariamente. A não ser que tenha um erro claro de arbitragem, que aí afeta o equilíbrio de justiça. Mas se não for isso, é justo o resultado posto. Mas foi um jogo cruel com o Barcelona, especialmente com o Lamine Yamal. Ele fez chover no jogo e foi parado pelo goleiro da Inter. A última defesa é uma coisa espetacular.

Rodrigo Mattos

