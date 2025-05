Gómez reúne companheiros do Palmeiras para celebrar aniversário

Aniversariante, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, completou 32 anos nesta terça-feira. O paraguaio reuniu companheiros do Alviverde para celebrar a data, após o último treino antes de enfrentar o Cerro Porteño-PAR pela Libertadores da América, nesta quarta-feira.

"Hoje completo 32 anos de vida. Mais que um número, são histórias vividas, batalhas enfrentadas, sonhos construídos e muitas bênçãos recebidas. Sou grato por tudo que vivi até aqui pelas conquistas, pelos desafios que me tornaram mais forte e, principalmente, pelas pessoas incríveis que fazem parte da minha caminhada", escreveu Gustavo Gómez em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, o zagueiro palestrino divulgou imagens com familiares e jogadores do Palmeiras em uma janta. Entre os atletas, é possível ver Piquerez, Facundo Torres, Giay, Richard Ríos, Flaco López, Mayke e Aníbal Moreno.

Gustavo Gómez, no Palmeiras desde 2018, é o maior zagueiro artilheiro da história, com 39 bolas na rede, seguido pelo ídolo Luís Pereira. Ele marcou seu último gol pelo clube na vitória sobre o Ceará, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Neste ano, ele tem 16 jogos e dois gols.

O paraguaio é o atleta com mais troféus na história do Palmeiras, somando 12 conquistas ? marca que divide com Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. Entre os estrangeiros, é o mais vitorioso do clube, além de ser o que mais vezes entrou em campo com a camisa alviverde (342 jogos). No Brasileirão por pontos corridos, ocupa a segunda posição entre os gringos com mais gols pelo Palmeiras, com 19, atrás apenas de Arce (26).

Na Libertadores, é o jogador de linha com mais vitórias pelo clube (49), atrás somente do goleiro Weverton (51). Com o título brasileiro de 2023, Gómez também se isolou como o capitão com mais títulos da história palmeirense (oito) e igualou Ademir da Guia como capitão com mais conquistas nacionais (três cada). Além disso, tornou-se o estrangeiro com mais títulos do Campeonato Brasileiro.