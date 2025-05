Gómez exalta defesa do Palmeiras e espera confirmar classificação na Libertadores contra o Cerro

Aniversariante, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, completou 32 anos nesta terça-feira, dia em que o clube finalizou a preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O paraguaio exaltou a defesa alviverde e projetou o retorno ao seu País natal para o duelo desta quarta-feira.

"É um dia especial para mim, o meu aniversário. Deu para passar um tempinho com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Agora estou aqui, com todos vocês, e daqui a pouco vou para o meu país. Acho que é um dia muito especial. Como sempre falo, sou muito grato a todo o pessoal do clube, que no dia a dia me ajuda a evoluir como jogador e mais ainda como pessoa. Tento ser melhor pessoa, melhor companheiro, melhor pai, melhor irmão. Sou muito grato a todos vocês, fico feliz e espero comemorar mais aniversários aqui", disse o camisa 15.

Gustavo Gómez, no Palmeiras desde 2018, é o maior zagueiro artilheiro da história, com 39 bolas na rede, seguido pelo ídolo Luís Pereira. Ele marcou seu último gol pelo clube na vitória sobre o Ceará, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Neste ano, ele tem 16 jogos e dois gols.

O capitão do Verdão valorizou o momento da equipe, que tem, nos últimos dez jogos, nove vitórias e uma derrota. Além disso, vem de dois jogos sem ser vazado. No Brasileirão, o clube lidera a tabela, com 16 pontos e apenas três gols sofridos.

"Acho que não tem segredo, é o trabalho que nós fazemos no dia a dia, nos treinos e jogos. O professor, depois de cada jogo, sempre mostra os vídeos para melhorarmos, para corrigirmos alguns erros, e acho que isso também está ajudando muito. Fico feliz por todo mundo que trabalha aqui. A equipe está bem. Quando não tomamos gol, o mérito não é só da zaga e do goleiro, mas de todo o time. Temos que seguir porque no passado já conseguimos vários títulos assim. O professor Abel fala sempre que uma boa defesa ganha campeonatos", valorizou Gómez.

Na Libertadores, o Palmeiras é o líder do grupo G, com seis pontos em três rodadas. O Verdão já pode carimbar o passaporte para as oitavas de final se vencer ou empatar. Gómez destacou a dificuldade da partida contra os paraguaios, que têm quatro pontos e estão em segundo lugar na chave.

"É um jogo difícil como todos de Libertadores fora de casa. O Cerro Porteño agora vem de uma derrota no clássico e com certeza vai brigar muito para conseguir fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser difícil, mas nós também temos nosso pensamento de garantirmos a classificação. Vamos nos preparar da melhor forma para tentar conseguir a vitória e a classificação", finalizou.