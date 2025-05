Herói da Inter diz que quase desmaiou após gol: 'Não conseguia respirar'

Inter de Milão e Barcelona protagonizaram um show na semifinal da Champions League, na vitória italiana por 4 a 3 (agregado de 7 a 6). Herói da Inter, Frattesi marcou o gol da classificação e revelou ter passado mal após a intensa comemoração.

O que aconteceu

O camisa 16 da Inter de Milão não se sentiu bem depois de anotar o gol pela equipe e vibrar com os torcedores. O atleta marcou o tento da vitória aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação, comemorou no alambrado e caiu prestes a desmaiar no gramado, minutos depois.

Depois do gol eu quase desmaiei no meio de campo, porque o tanto que eu gritei e estava correndo e não conseguia mais respirar, o coração estava saindo do peito. Foi uma emoção incrível. Eu gritei demais, então quando voltei eu não conseguia mais correr, né? Fiquei tonto. Frattesi, à TNT Sports

O meio-campista da Inter ainda falou sobre a expectativa de enfrentar PSG ou Arsenal na final: "Os dois times são fortíssimos, precisamos colocar em campo tudo que temos. Quando conseguimos fazer o que fizemos hoje como irmãos, tudo é possível", concluiu.

O duelo entre PSG e Arsenal acontece nesta quarta, às 16h (de Brasília), e vai revelar o segundo finalista da Champions. A decisão está prevista para o final deste mês, em 31 de maio, na Allianz Arena, estádio em Munique (ALE).