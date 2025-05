Fortaleza reencontra Colo-Colo em clima tenso por vaga no Grupo E da Libertadores

Após um confronto marcado por polêmicas dentro e fora de campo, Fortaleza e Colo-Colo voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, na capital cearense, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O reencontro entre os clubes promete ser quente, tanto pelo equilíbrio no Grupo E quanto pelas marcas deixadas pelo confronto anterior no Chile.

No duelo passado, disputado no estádio Monumental de Santiago, o jogo foi interrompido após invasão de torcedores chilenos ao gramado. A Conmebol reconheceu a infração grave e declarou o Fortaleza vencedor por 3 a 0, além de abrir processo disciplinar contra o clube chileno.

O caso ainda é investigado por denúncias de gestos racistas e cânticos xenofóbicos direcionados à delegação brasileira, o que ampliou o clima de tensão entre os dois lados. A invasão de campo teria sido um protesto pela morte de dois torcedores ocorrido, antes do jogo, num confronto com a polícia local.

Com a vitória nos tribunais esportivos, o Fortaleza chegou a quatro pontos e ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, empatado com o Racing-ARG, que leva vantagem no saldo de gols. O líder é o surpreendente Atlético Bucaramanga, com cinco. Os colombianos recebem o Racing nesta rodada, em jogo que pode embaralhar ainda mais a disputa pela classificação às oitavas de final.

Do outro lado, o Colo-Colo vive momento crítico. O time chileno ainda não venceu na fase de grupos e amarga a lanterna do Grupo E, com apenas dois pontos somados em três partidas - sendo dois jogos como mandante. Uma nova derrota nesta terça-feira pode significar eliminação precoce, algo que aumentaria ainda mais a pressão sobre o elenco e a diretoria do clube de Santiago.

Para o Fortaleza, a partida tem valor duplo: além de valer uma possível entrada no G-2 da chave, representa uma chance de dar resposta em campo aos episódios recentes que feriram a imagem do confronto anterior. O Castelão deve receber bom público, e o time comandado por Juan Pablo Vojvoda promete intensidade desde os primeiros minutos.

O time, no entanto, chega para o confronto cercado de dúvidas e problemas médicos. O técnico Vojvoda terá que lidar com uma série de desfalques importantes e pode ser obrigado a mexer em praticamente todos os setores. O último a entrar no departamento médico foi o zagueiro Gustavo Mancha, que deixou a partida com o São Paulo com dores no tornozelo. Ele é dúvida, e caso não tenha condições de jogo, deve ser substituído por Kuscevic.

Além disso, o técnico não contará com os laterais Tinga e Diogo Barbosa, ambos com entorses no tornozelo. No setor ofensivo, o atacante Moisés também está fora - ele trata um edema no músculo posterior da coxa esquerda.

Outros três jogadores seguem como dúvidas para a partida decisiva. O zagueiro Gastón Ávila, com trauma na mão direita, e o volante Rodrigo, em fase de recondicionamento físico, ainda não têm presença garantida. Já o defensor Brítez, que se recupera de entorse no tornozelo, voltou aos treinos com bola, mas sua utilização ainda dependerá de avaliação até momentos antes do jogo.

"Agora temos um confronto pela Libertadores e estamos na briga para conseguir classificação à próxima fase. Ainda faltam muitos jogos e nesta próxima, em casa, precisamos do apoio dos nossos torcedores, como sempre", disse o treinador.

Do lado chileno, o Colo-Colo chega pressionado pelos maus resultados e ainda com incertezas na escalação. O técnico Jorge Almirón não definiu oficialmente a formação titular e tem adotado constante rotatividade ao longo da temporada. Até aqui, a formação inicial tem variado bastante, mas nomes como Mauricio Isla e Arturo Vidal são pilares experientes e devem estar em campo após serem preservados no último jogo do Campeonato Chileno, em que a equipe foi derrotada.

A única baixa confirmada é o ponta-direita Alexander Oroz, que sofreu uma lesão no joelho. Em contrapartida, jogadores como o zagueiro Emiliano Amor, o lateral Erick Wiemberg e o meia Claudio Aquino - considerado a principal referência técnica - também foram poupados na rodada anterior e devem retornar.

"Sabemos que é uma final. A equipe vem evoluindo nos últimos três jogos. Precisamos virar a página, sempre se fala isso, mas é a única forma. O foco total é no jogo contra o Fortaleza. Não podemos mais sofrer gols infantis. A concentração tem que ser total, porque esse jogo define muito do que será o restante do nosso ano", avisou o treinador.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X COLO-COLO

FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso (Yago Pikachu), David Luiz, Kuscevic e Bruno Pacheco; José Welison, Pol Fernández e Calebe; Allanzinho (Breno Lopes) e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

COLO-COLO - Brayan Cortés; Saldivia, Amor e Vegas; Isla, Pavez, Vidal e Cepeda; Aquino; Rodríguez e Correa, Técnico: Jorge Almirón.

ÁRBITRO - Jesus Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).