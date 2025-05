Fortaleza goleia Colo-Colo e cola no líder Racing pela Libertadores

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza recebeu o Colo-Colo no Castelão, venceu por 4 a 0 e colou no Racing, líder da chave E. Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero balançaram as redes para a equipe brasileira.

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos sete pontos, na primeira segunda colocação da chave, e chegou ao mesmo número de somados do Racing, que também soma sete, mas lidera por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, o Colo-Colo permaneceu sem pontuar, na quarta e última posição.

O Fortaleza volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Juventude, novamente no Castelão, mas pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Colo-Colo visita o Club de Desportes Limache, pela Copa do Chile.

O placar foi inaugurado pelo Fortaleza aos 23 minutos do primeiro tempo. Ao receber lançamento em profundidade, Breno Lopes ganhou do marcador na velocidade carregou até a área. O atacante, então, aproveitou a chance e arrematou alto para marcar.

Aos 28 minutos da etapa inicial, o Leão do Pici aumentou a diferença com Marinho, que limpou dois defensores adversários na entrada da área e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro Cortés, que nada pôde fazer para defender.

O Fortaleza ampliou a vantagem aos 39 minutos da primeira etapa. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a bola foi mal rebatida em direção ao gol do Colo-Colo. Na tentativa de afastar, o goleiro Cortés furou e a bola sobrou para Deyverson, que não desperdiçou a oportunidade e empurrou para o fundo das redes.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o Fortaleza marcou seu quarto gol na partida. Ao receber passe de Pochettino, o atacante argentino Lucero concluiu de cavadinha para marcar.