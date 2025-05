Flamengo desembarca na Argentina para jogo contra o Central Córdoba pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Flamengo desembarcou em Santiago del Estero, na Argentina, para enfrentar o Central Córdoba, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para esta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estadio Único Madre De Ciudades.

A delegação do Rubro-Negro embarcou para a Argentina no período da tarde, logo após o último treino no Ninho do Urubu, com foco no encerramento da preparação para o duelo.

Para o duelo, o técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, por conta de uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Ele já iniciou tratamento com o departamento médico do clube.

