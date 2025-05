Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela 1ª vez para seleção portuguesa sub-15

Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior, filho do craque Cristiano Ronaldo, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção portuguesa sub-15. A lista do técnico João Santos foi divulgada pela FPF (Federação Portuguesa de Futebol) nesta terça-feira.

O jovem de 14 anos foi convocado para os compromissos contra Japão, Grécia e Inglaterra pelo Torneio Internacional Vlatko Markovic. A competição será disputada entre os dias 13 e 18 de maio, na Croácia.

O filho do astro português começou cedo no futebol e possui passagens por Juventus (sub-9) e Manchester United (sub-12). O jovem defende o as categorias de base do Al-Nassr, atual clube de CR7, desde 2023.

A concentração do grupo de João Santos está marcada para o próximo domingo, às 8h30 (de Brasília), na Cidade do Futebol, CT da FPF. O primeiro compromisso acontece no dia 13, contra o Japão, em Zagreb.