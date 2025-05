Fifa confirma playoff para definir último integrante do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

Poucas horas após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), a Fifa oficializou nesta terça-feira a disputa de um playoff para decidir qual será o último time classificado para disputar o novo Mundial de Clubes, entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos. A partida envolverá o americano Los Angeles FC e o mexicano Club América.

O vencedor deste jogo, cujo local e data ainda não foram definidos, entrará no Grupo D, que tem o Flamengo, o Espérance de Tunis e o Chelsea. Até o início do dia, o mexicano León e a Alajuelense, da Costa Rica, sonhavam com esta última vaga. Mas recursos dos dois clubes foram rejeitados pela CAS, em julgamento realizado na segunda e anunciado somente nesta terça.

"De acordo com as regras aplicáveis do torneio, a Fifa decidiu que o time a ser incluído como substituto do Club León será determinado em uma partida de mata-mata entre o Los Angeles FC e o Club América", anunciou a Fifa. O León foi excluído pela entidade por ser de mesma propriedade do Pachuca, também do México e garantido na competição.

A Fifa explicou que o time americano entra nesta disputa por ser o vice-campeão do Club León na Copa dos Campeões da Concacaf em 2023. E o América foi escolhido por ser "o time da Concacaf com melhor posição no ranking da confederação para o Mundial de Clubes ao fim da Copa dos Campeões da Concacaf de 2024, a última temporada levada em conta para classificação para o Mundial de Clubes".